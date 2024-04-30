2024-04-30 07:40:00 Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz! Yazık ki ne yazık
Kurtuluş Tayiz, bazı liderler bedel öderken, maalesef bazı siyaset cambazlarının da Gazze'deki soykırım operasyonlarını kendileri için fırsata dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Akşam gazetesindeki yazısında, “Türk siyasetinde bunun iki örneği var” deyip o iki ismin Fatih Erbakan ve Ekrem İmamoğlu olduğuna işaret eden Tayiz, “Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz” dediği iftiraya ve İmamoğlu’nun, Hamas'ı günah keçisi yaparak İsrail'e destek çıkan açıklamalarına dikkat çekti. Tayiz, şunları kaydetti: