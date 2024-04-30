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Medya
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Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz! Yazık ki ne yazık

2024-04-30 07:40:00
Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz! Yazık ki ne yazık

Kurtuluş Tayiz, bazı liderler bedel öderken, maalesef bazı siyaset cambazlarının da Gazze'deki soykırım operasyonlarını kendileri için fırsata dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Akşam gazetesindeki yazısında, “Türk siyasetinde bunun iki örneği var” deyip o iki ismin Fatih Erbakan ve Ekrem İmamoğlu olduğuna işaret eden Tayiz, “Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz” dediği iftiraya ve İmamoğlu’nun, Hamas'ı günah keçisi yaparak İsrail'e destek çıkan açıklamalarına dikkat çekti. Tayiz, şunları kaydetti:

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#1
Foto - Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz! Yazık ki ne yazık

“ABD Başkanı Joe Biden'ın yüzüne "Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz" diyerek Filistin halkına destek çıkan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, sürpriz biçimde istifa etmek zorunda kalmıştı. İsrail'in soykırım operasyonlarına karşı çıkan, Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını açıklayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez da istifanın eşiğinde.

#2
Foto - Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz! Yazık ki ne yazık

Türkiye'de de benzer bir süreç yaşanıyor. Filistin halkının yanında durduğu ve İsrail'i "terör devleti" ilan ettiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasi tarihinin en gerçek dışı, en acımasız ve en ahlaksız iftiralarıyla karşı karşıya kalarak bedel ödüyor. İnsanlığını kaybetmeyen vicdanına yenilmeyen bir avuç lider, terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği korkunç soykırım suçuna karşı sesini yükselmekten geri durmuyor. Siyonizm'in küresel sistemdeki etki ve gücüne karşı bedel ödemekten çekinmiyor. Bazı liderler bedel öderken, maalesef bazı siyaset cambazları da Gazze'deki soykırım operasyonlarını kendileri için fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Türk siyasetinde bunun iki örneği var. Biri YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan. Yazık ki Fatih Erbakan, İsrail'e destek olmakla suçladığı Erdoğan'a siyasi tarihin en büyük iftirasını attı. Erbakan'ın iftirası özetle şöyleydi: "Türkiye, İsrail'in savaş jetlerine yakıt sağladı, istihbarat verdi, savaşta kullanılan birçok araç gereci temin etti!" Bu iftira Erbakan'ı Türkiye'nin birinci partisi yapsa ne olur yapmasa ne olur? Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz.

#3
Foto - Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz! Yazık ki ne yazık

İkinci isim ise 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'u yeniden kazandığı için ilk tebriki İsrail Dışişleri Bakanı'ndan alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu, CNN'e verdiği röportajda Filistin halkının işgale karşı direnişini "terörizm" olarak yaftaladı. İmamoğlu, 15 bini çocuk 35 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'e tek bir laf etmedi. İsrail'in toplu katliamları için ne "terörizm" diyebildi ne "soykırım"dan bahsedebildi! Gazze'de yaşanan soykırımı görmezden gelen İmamoğlu, röportajında Hamas'ı günah keçisi yaparak İsrail'e destek çıktı.

#4
Foto - Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz! Yazık ki ne yazık

Siyasetçilerin hesabı kitabı olur elbet, bu anlaşılmaz değil. Fakat yeryüzünde üzerine hesap yapılamayacak bir şey varsa o da Gazze'de İsrail'in katlettiği sayıları masum çocuklardır! İsrail'in desteğini almak pahasına o çocuklara kıyılır mı? Buna değer mi?”

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Yorumlar

vatandaş

Erbakan ve partisi bitti yallah siyasetin çöplüğüne...

şüayıp

Sonradan liste hazırlayıp jet benzin yakıtını listeye koyan Fatıh Erbakan kadar hükümete ihanet etti
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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