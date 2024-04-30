Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz! Yazık ki ne yazık

Türkiye'de de benzer bir süreç yaşanıyor. Filistin halkının yanında durduğu ve İsrail'i "terör devleti" ilan ettiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasi tarihinin en gerçek dışı, en acımasız ve en ahlaksız iftiralarıyla karşı karşıya kalarak bedel ödüyor. İnsanlığını kaybetmeyen vicdanına yenilmeyen bir avuç lider, terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği korkunç soykırım suçuna karşı sesini yükselmekten geri durmuyor. Siyonizm'in küresel sistemdeki etki ve gücüne karşı bedel ödemekten çekinmiyor. Bazı liderler bedel öderken, maalesef bazı siyaset cambazları da Gazze'deki soykırım operasyonlarını kendileri için fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Türk siyasetinde bunun iki örneği var. Biri YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan. Yazık ki Fatih Erbakan, İsrail'e destek olmakla suçladığı Erdoğan'a siyasi tarihin en büyük iftirasını attı. Erbakan'ın iftirası özetle şöyleydi: "Türkiye, İsrail'in savaş jetlerine yakıt sağladı, istihbarat verdi, savaşta kullanılan birçok araç gereci temin etti!" Bu iftira Erbakan'ı Türkiye'nin birinci partisi yapsa ne olur yapmasa ne olur? Erbakan'a bu günahla yaşamaktan daha büyük ceza olamaz.