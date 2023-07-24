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Yaşam
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Enkaz yerinden çıkan şaşırttı

2023-07-24 13:43:18
Enkaz yerinden çıkan şaşırttı

Depremin vurduğu Hatay’da afette yıkılan evin enkazının kaldırılmasının ardından arazide çıkan karpuz, ev sahibi Nazmi Yamaner’i şaşırttı.

#1
Foto - Enkaz yerinden çıkan şaşırttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Antakya ilçesinde kaldırılan evlerin arazilerinden farklı bitkiler çıkmaya başladı. Madenboyu Mahallesi’nde yaşayan Nazmi Yamaner’in yıkılan evinin enkazının kaldırılmasının ardından arazide 4 adet karpuz çıktı. Karpuzlara özenle bakan Yamaner, 2 karpuzu çocukların kopardığını, geriye kalan diğer 2 karpuzuysa yiyeceklerini söyledi.

#2
Foto - Enkaz yerinden çıkan şaşırttı

Oğlunun paylaştığı fotoğraflara sosyal medyada vatandaşların hayretle baktığını söyleyen Nazmi Yamaner, “Burada ev vardı, depremde yıkıldı. Enkazı kaldırıldı, şimdi de karpuz çıkmış. Karpuzu gördüğümüzde şaşırdık, betondu artık nereden gelmişse kendiliğinden çıkmış. Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Kısmet olursa yiyeceğiz. Kimin kısmetiyse bilmiyorum. 4 tane vardı, 2’sini koparmışlar 2 tane kalmış. Herkes şaşırıyor, enkazdan çıktığına hayret ediyorlar” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Enkaz yerinden çıkan şaşırttı

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