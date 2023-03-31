Enkaz altında arayış sürüyor! Molozların altına tek tek bakıyorlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde iki kişiye mezar olan iş merkezinin enkazında esnaflardan bazıları ürünlerini kurtarmaya çalışırken, bazıları da hasar görmeyen dükkanlarında ticari hayatını sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta kuyumcular sitesi olarak bilinen 30 yıllık iş merkezi, depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan gece bekçisi ve bir kuyumcu da hayatını kaybetti. Yıkılan iş merkezinin enkazını kaldırma sırasında bazı esnaflar, molozların arasından ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Ticari faaliyetlerini sürdüren esnafların bir çoğu da, hasar almayan yapılarda yer alan iş yerlerinde çalışmaya devam ediyor.