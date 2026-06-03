Bakanlık, hileli süt ürünlerini tek tek ifşa etti! İşte yoğurt ve kaşar peynirinde sahtekârlık yapan markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığıyla ve cüzdanıyla oynayan gıda sahtekarlarına yönelik yürüttüğü amansız takibi sürdürerek hileli peynir ve yoğurt markalarından oluşan yeni kara listesini yayınladı. Yapılan laboratuvar incelemelerinin ardından taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen 6 farklı popüler süt ürünü markası ve üretildikleri iller kamuoyunun bilgisine sunuldu. Kaşardan çeçil peynirine, sağlığı tehlikeye atan yoğurtlardan eritme peynirlerine kadar uzanan bu sahtekarlık haritası, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşma konusundaki endişelerini bir kez daha zirveye taşıdı.