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Bakanlık, hileli süt ürünlerini tek tek ifşa etti! İşte yoğurt ve kaşar peynirinde sahtekârlık yapan markalar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakanlık, hileli süt ürünlerini tek tek ifşa etti! İşte yoğurt ve kaşar peynirinde sahtekârlık yapan markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığıyla ve cüzdanıyla oynayan gıda sahtekarlarına yönelik yürüttüğü amansız takibi sürdürerek hileli peynir ve yoğurt markalarından oluşan yeni kara listesini yayınladı. Yapılan laboratuvar incelemelerinin ardından taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen 6 farklı popüler süt ürünü markası ve üretildikleri iller kamuoyunun bilgisine sunuldu. Kaşardan çeçil peynirine, sağlığı tehlikeye atan yoğurtlardan eritme peynirlerine kadar uzanan bu sahtekarlık haritası, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşma konusundaki endişelerini bir kez daha zirveye taşıdı.

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Foto - Bakanlık, hileli süt ürünlerini tek tek ifşa etti! İşte yoğurt ve kaşar peynirinde sahtekârlık yapan markalar

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

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Foto - Bakanlık, hileli süt ürünlerini tek tek ifşa etti! İşte yoğurt ve kaşar peynirinde sahtekârlık yapan markalar

Buna göre 1 Haziran 2026’da ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen peynir markaları şunlar:

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Foto - Bakanlık, hileli süt ürünlerini tek tek ifşa etti! İşte yoğurt ve kaşar peynirinde sahtekârlık yapan markalar

Ahlas Eritme taze çeçil peyniri (Kayseri – Melikgazi) Doy Horeka Tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilo (Mersin – Mut) Doğuş Yarım yağlı taze beyaz peynir (Kütahya – Gediz) Fidan Göbek kaşarı (Karaman – Merkez) Başak Yaylası Tam yağlı kaşar peynir (Osmaniye- Merkez) Öte yandan bakanlığın ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine de ‘Mutlu Rasim Usta’ markalı tam yağlı yoğurt eklendi. İşletme Mersin’in Mut ilçesinde.

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Foto - Bakanlık, hileli süt ürünlerini tek tek ifşa etti! İşte yoğurt ve kaşar peynirinde sahtekârlık yapan markalar

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