Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış giden ürün zehir çıktı

Çocuklara süt ürünlerini sevdirmek ya da tatlı krizlerini hafifletmek için sıkça tercih edilen meyveli yoğurtlar, aslında birer şeker tuzağı. 3-4 Küp Şeker Riski: Beslenme uzmanı Raphaël Gruman, tek bir kap meyveli yoğurdun içinde bazen 3 ya da 4 küp şekere denk gelecek düzeyde ilave şeker bulunduğunu belirtiyor. Gazlı İçeceklerle Eş Değer: Laboratuvar sonuçları, bu yoğurtların her porsiyonunda ortalama 15 gram şeker barındırdığını gösteriyor. Bu oran, neredeyse asitli bir kutu gazlı içecekle aynı seviyede. Tüketiciler faydalı bir ara öğün yediklerini düşünürken, aslında yalnızca meyve aroması verilmiş yoğun kıvamlı endüstriyel bir tatlı tüketiyor.