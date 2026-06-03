Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış giden ürün zehir çıktı
Gıda mühendisleri ve beslenme uzmanları, marketlerde "sağlıklı" ambalajlarla satılan hazır yoğurtlara karşı tüketicileri uyarıyor. Yapılan laboratuvar incelemeleri ve araştırmalar; tek bir kap meyveli yoğurdun gazlı içeceklerle yarışacak düzeyde şeker barındırdığını, yüzde 0 yağlı diyet yoğurtlarının nişasta ve jelatinle katılaştırıldığını, probiyotik yoğurtlardaki yararlı bakterilerin ise lojistik süreçlerde yok olduğunu ortaya koyuyor.