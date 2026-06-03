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500 kişilik ekip şafak baskını yaptı! Çok sayıda gözaltı var
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

500 kişilik ekip şafak baskını yaptı! Çok sayıda gözaltı var

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak baskını düzenlendi. 500 Jandarma ekibi sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

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Foto - 500 kişilik ekip şafak baskını yaptı! Çok sayıda gözaltı var

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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Foto - 500 kişilik ekip şafak baskını yaptı! Çok sayıda gözaltı var

Bursa ve İnegöl’deki jandarma ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 70 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

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Foto - 500 kişilik ekip şafak baskını yaptı! Çok sayıda gözaltı var

Operasyon kapsamında adreslerde detaylı aramalar yapılırken, evler ve eklentileri didik didik incelendi.

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Foto - 500 kişilik ekip şafak baskını yaptı! Çok sayıda gözaltı var

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Foto - 500 kişilik ekip şafak baskını yaptı! Çok sayıda gözaltı var

Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Foto - 500 kişilik ekip şafak baskını yaptı! Çok sayıda gözaltı var

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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