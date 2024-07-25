2024-07-25 10:45:52 Enerjide tam gaz! 7. Gemi yolda… Yüzer üretim tesisinin ilk görüntüleri
Enerjide tam bağımsızlığa giden yol, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı dönemde atılan stratejik adımlarla şekillenmişti. Türkiye, dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alan bir enerji filosuyla bu hedefe kararlılıkla ilerlemeye devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye sularında faaliyet gösterecek yeni bir doğal gaz gemisinin alındığını duyurması da bu sürecin bir parçasıydı. Bakan Alparslan Bayraktar 52 gün sonra Çanakkale Boğazı'na giriş yapacak olan "Yüzer Üretim Tesisi" hakkında bilgi verdi. Deniz üssünün ilk kez görüntüsü de ortaya çıktı.