Enerjide tam gaz! 7. Gemi yolda… Yüzer üretim tesisinin ilk görüntüleri

İSMİNİ BAŞKAN ERDOĞAN BELİRLEYECEK Bu muazzam deniz üssünün ismini, önerilenler arasından Başkan Erdoğan belirleyecek. Benim teklifim ise "REİS" olması yönünde. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin, özel anlaşmalar yaptığı ülkelerle ilişkilerine dair bir hususun tekrar altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın, "Kazan-Kazan" esasına dayalı politik yaklaşımı Afrika başta olmak üzere dış sahada hakiki manada karşılık buluyor. Meselâ... Afrika ülkelerinden birinin Savunma Bakanı, Sn. Yaşar Güler'e, "Askerimizi eğitin, biz de maden kaynaklarımızı size tahsis edelim" mealinde bir cümle kurmaya kalkınca Bakan Güler, sözün tamamlanmasını beklemeden, "Bizi, başka ülkelerde karıştırmayın. Böyle bir politikamız yok. Ama dostluk ilişkisi kapsamında eğitim programı düzenleyebiliriz. Ülkenizin doğal zenginliklerine dair bir düşüncemiz olamaz. Elbette iki ülkenin ilgili kurumları bir araya gelebilir. Tarafların menfaatine olacak mutabakata varabilir" diyor!