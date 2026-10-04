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Bakan Gürlek duyurdu: Alo Adalet 135'teki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

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AA Giriş Tarihi:

Bakan Gürlek duyurdu: Alo Adalet 135'teki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların, "Alo Adalet 135" hattı kapsamındaki başvurularını, UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda iletebileceğini duyurdu.

#1
Foto - Bakan Gürlek duyurdu: Alo Adalet 135'teki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından hayata geçirilen "Alo Adalet 135" hattına ilişkin paylaşımda bulundu.

#2
Foto - Bakan Gürlek duyurdu: Alo Adalet 135'teki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

Vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Gürle şöyle devam etti

#3
Foto - Bakan Gürlek duyurdu: Alo Adalet 135'teki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

"Alo Adalet 135 kapsamındaki başvurularınızı, artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da iletebilirsiniz. 5 yılı aşan dava dosyalarınız ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarınızdaki gecikmelere ilişkin taleplerinizi UYAP Vatandaş Portalı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde iletebilirsiniz."

#4
Foto - Bakan Gürlek duyurdu: Alo Adalet 135'teki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yargı hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve erişilebilirliğini artıran çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

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