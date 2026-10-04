Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

FAİZ GETİRİSİ ALTINI BASKILIYOR Düşüşün başlıca nedeni, ABD tahvil getirilerindeki artış oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,3 civarında seyrederken, 30 yıllık tahvil getirileri de son yılların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Tahvillerin daha yüksek getiri sunması, faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi azalttı. Buna ek olarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair belirsizlikler de altını baskılıyor. Fed'in dikkatle izlediği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksinde yıllık artışın yüzde 3 civarında kalması, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığına işaret ediyor. Bazı Fed yetkililerinin, gerekirse faizleri artırabilecekleri yönündeki açıklamaları doları güçlendirerek altındaki düşüşü hızlandırdı.