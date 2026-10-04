  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı! Bakan Gürlek duyurdu: Alo Adalet 135'teki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek 2 il inanılmaz puanlarla listeye damga vurdu: İşte dünyanın en güvenli şehirleri Portakal C vitamini denince öne çıkıyor! Ne limon ne de mandalina... Şaşırtan sırrı ortaya çıktı Türk kahvesinin yanında ikram edilen lokum neden verilir? Meğer çok farklı bir hikayesi varmış Aradıkları her şeyi burada buluyorlar: Sadece fakirler değil zenginler de geliyor! Başkan Erdoğan en uzun etabını açıyor: Hızlı tren Avupa'nın sınırına dayandı! Üniversiteli gençlerin ‘ŞAHİ’sinde işlem tamam! Bugün otonom araç yarın daha fazlası Yen yatırımlar için kollar sıvandı! İşte Türkiye'nin topraklarından fışkıran maden
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

Altın fiyatları, eylül ayı boyunca yaklaşık yüzde 6 düşerek son yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi. Değerli metaldeki satış baskısının ardından yatırımcıların odağı, ABD’den açıklanacak ekonomik verilere ve merkez bankalarının altın alımlarına çevrildi.

#1
Foto - Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

Altın fiyatları, ABD'de yükselen tahvil getirileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle geriliyor. Ocak 2026'da 5 bin 608,35 dolar civarında tarihi zirvesini gören altın, son haftalarda 4 bin 100-4 bin 200 dolar aralığına kadar düştü.

#2
Foto - Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

FAİZ GETİRİSİ ALTINI BASKILIYOR Düşüşün başlıca nedeni, ABD tahvil getirilerindeki artış oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,3 civarında seyrederken, 30 yıllık tahvil getirileri de son yılların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Tahvillerin daha yüksek getiri sunması, faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi azalttı. Buna ek olarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair belirsizlikler de altını baskılıyor. Fed'in dikkatle izlediği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksinde yıllık artışın yüzde 3 civarında kalması, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığına işaret ediyor. Bazı Fed yetkililerinin, gerekirse faizleri artırabilecekleri yönündeki açıklamaları doları güçlendirerek altındaki düşüşü hızlandırdı.

#3
Foto - Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

PETROL FİYATLARI DA ETKİLİYOR Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur ise petrol piyasası. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilememesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılık ve ihracata yönelik riskler, petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Jeopolitik gerilimler genellikle altını desteklese de, yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırarak tahvil getirilerini yükseltiyor. Bu durum da faiz beklentilerini etkileyerek altına olan talebi azaltabiliyor.

#4
Foto - Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

MERKEZ BANKALARI 4 BİN DOLARI SAVUNUYOR Altın üzerindeki baskıya rağmen, merkez bankalarının alımları fiyatları destekleyen önemli bir unsur olmaya devam ediyor. Çin ve Polonya'nın öncülük ettiği merkez bankası alımları, rezervlerde para birimi çeşitliliği ve bağımlılığın azaltılmasını hedefliyor. Morgan Stanley gibi büyük finans kuruluşları, merkez bankalarının yanı sıra Asya'daki özel sektör talebinin de altını desteklediğini belirtiyor. Bu nedenle 4 bin dolar seviyesi, altın için önemli bir destek noktası olarak görülüyor.

#5
Foto - Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

YATIRIM TALEBİ DEĞİŞİYOR Altın fiyatlarındaki yüksek seviyeler, talebin yapısını da değiştiriyor. Mücevher gibi yatırım dışı talepler yavaşlarken, külçe, sikke ve ETF'ler gibi yatırım araçlarına yönelim artıyor. Bu durum, altının piyasadaki rolünü yeniden şekillendiriyor.

#6
Foto - Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

DÜŞÜŞ NEREDE DURUR? Fiyatların nereye kadar gerileyebileceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği soru. Teknik analizlere göre 4 bin-4 bin 100 dolar aralığı altın için temel destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Düşüşün sona erdiğine dair güçlü bir sinyal içinse altının 4 bin 250-4 bin 300 dolar bandının üzerine çıkması ve bu seviyelerde kalıcı olması gerekiyor. Altın piyasasında gözler, ABD'de 14 Ekim'de açıklanacak enflasyon verilerine ve Fed'in 27–28 Ekim'deki toplantısına çevrildi. Enflasyonun seyrine ve Fed'den gelecek mesajlara bağlı olarak faiz beklentileri, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak.

#7
Foto - Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

GÜMÜŞ FİYATLARI DA SERT DÜŞTÜ Gümüş fiyatlarında da satış baskısı sürüyor. Ons gümüş 60,36 dolar seviyesine kadar gerilerken gümüşün gramı ise ise 95,40 TL civarına çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'ın İsrail'i çıldırtan Sina Yarımadası projesi nedir?
Dünya

Mısır'ın İsrail'i çıldırtan Sina Yarımadası projesi nedir?

Mısır’ın, Süveyş Kanalı’nı İsrail sınırına yakın Kuzey Sina’daki Taba kentine bağlayacak yeni bir demiryolu inşa ettiği bildirildi. Proje İs..
Büyük cesaret gösterdi! Cumhurbaşkanı, İsrail'i ülkesinden kovdu
Dünya

Büyük cesaret gösterdi! Cumhurbaşkanı, İsrail'i ülkesinden kovdu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yaptığı açıklamada "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kulla..
ABD’de yeni uygulama! Haydutluğa seçim arası
Dünya

ABD’de yeni uygulama! Haydutluğa seçim arası

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde, bu yıldan itibaren her seçim yılının ekim ayında bir günlük..
Mahkemede velayeti kaybedince, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti!
Dünya

Mahkemede velayeti kaybedince, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti!

ABD’nin Teksas eyaletinde iki yıldır devam eden velayet davasını kaybeden 35 yaşındaki Cibelle Savella, mahkeme kararından yalnızca saatler ..
ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı, Trump'ın hedef tahtasında
Dünya

ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı, Trump'ın hedef tahtasında

Mısır kökenli Abdul El-Sayed, Michigan’da Demokrat Parti’nin Senato adayı oldu. Obama’ya benzetilmesini reddeden El-Sayed, sağlık hizmetleri..
Fon soruşturmasında avukat çift detayı! Tek hissede milyarlarca liralık para trafiği
Gündem

Fon soruşturmasında avukat çift detayı! Tek hissede milyarlarca liralık para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Yasemin Yavuz Koçyiğit il..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23