Altın fiyatları düşünce iki ülke piyasadaki tüm altınları toplamaya başladı!

DÜŞÜŞ NEREDE DURUR? Fiyatların nereye kadar gerileyebileceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği soru. Teknik analizlere göre 4 bin-4 bin 100 dolar aralığı altın için temel destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Düşüşün sona erdiğine dair güçlü bir sinyal içinse altının 4 bin 250-4 bin 300 dolar bandının üzerine çıkması ve bu seviyelerde kalıcı olması gerekiyor. Altın piyasasında gözler, ABD'de 14 Ekim'de açıklanacak enflasyon verilerine ve Fed'in 27–28 Ekim'deki toplantısına çevrildi. Enflasyonun seyrine ve Fed'den gelecek mesajlara bağlı olarak faiz beklentileri, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak.