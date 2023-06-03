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Sağlık
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En zeki kan grubu belli oldu! O kana sahip olanların beyni...

2023-06-03 12:47:31
En zeki kan grubu belli oldu! O kana sahip olanların beyni...

Kan gruplarının zeka üzerindeki belirleyiciliğine yönelik çarpıcı bir araştırma yürütüldü. Japon bilim insanları, kan gruplarının karakter özellikleri üzerinde etkili olduğunu saptadı. Peki en zeki kan grubu hangisi? İşte ayrıntılar... Japon bilim insanları, çığır açan yeni bir çalışmaya imza attı. Kan grupları üzerine yapılan araştırmalar, bazı kan gruplarının çeşitli hastalıklara yakalanma risklerinin çok daha fazla olduğunu tespit etti. Bazı kan grupları hastalık konusunda daha dirençsiz olabiliyor.

#1
Foto - En zeki kan grubu belli oldu! O kana sahip olanların beyni...

Hayatımız üzerinde etkili sonuçlar sağlayan kan grupları karakter özelliklerimiz için de belirleyici rol oynayabiliyor. Japonya Ketsueki- gata teorisi, kan grubunuzun kişilik özelliklerini belirlediğini söylüyor. Ketsueki-gata teorisi 1930'lardan bu yana kullanılıyor. Bu teoriye göre her kan grubunun kişiliğini yansıtan olumlu ve olumsuz özellikleri bulunuyor.

#2
Foto - En zeki kan grubu belli oldu! O kana sahip olanların beyni...

Konuyla ilgili makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde kan grubunun karakter özellikleri popüler hale geliyor. Kategorilerini kişiliği inceleyen Yunan filozofu Hipokrat'a dayandırdı. Ona göre kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilgilidir. Furukawa için her kan grubu, bireyin özelliklerini etkiler.

#3
Foto - En zeki kan grubu belli oldu! O kana sahip olanların beyni...

A KAN GRUBU A tipi kana sahip insanlar, yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendirilirken, sözde olumsuz özellikleri arasında inatçılık ve gerginlik yer alır. A tipi bireylerin Japonya'da diğer kan gruplarına sahip insanlardan daha yaygın olduğu bildiriliyor.

#4
Foto - En zeki kan grubu belli oldu! O kana sahip olanların beyni...

B KAN GRUBU B tipi kana sahip bireylerin güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler. Bu kan grubuna sahip kişilerin, A kan grubuna sahip olanlarla çatıştığı söylenir.

#5
Foto - En zeki kan grubu belli oldu! O kana sahip olanların beyni...

AB KAN GRUBU AB tipi kana sahip olanların iddia edilen güçlü yönleri arasında akılcılık ve uyum sağlama yeteneği bulunur, ancak zayıf yönlerinin kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık olduğu söylenir. Bu kan grubu, büyük ölçüde hem A tipi hem de B tipi bireylerin özelliklerine sahip olarak görülüyor. Bu kan grubu nadir olduğu için, Japonya'da buna sahip olan insanlar çok takdir edilmektedir.

#6
Foto - En zeki kan grubu belli oldu! O kana sahip olanların beyni...

0 KAN GRUBU 0 tipi insanlar güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle ilişkilendirilmiştir, ancak aynı zamanda bencil ve dengesiz oldukları da varsayılır. Özellikle A grubu kana sahip bireylere bencil göründükleri söylenir.

#7
Foto - En zeki kan grubu belli oldu! O kana sahip olanların beyni...

KAN GRUPLARININ HASTALIK RİSKLERİ NELER? A Tipi bireylerin mide kanseri ve kalp hastalığı riskinin arttığı bulunmuştur; B tipi insanlar ayrıca kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riskinde artışa sahiptir; AB tipi bireylerde kalp hastalığı ve hamile kadınlarda preeklampsi gelişme riski artar; ve Tip O bireylerin ülser geliştirme, sivrisinekleri çekme ve Aşil tendon yaralanmalarına sahip olma olasılığı daha yüksektir.

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