2023-06-03 12:47:31 En zeki kan grubu belli oldu! O kana sahip olanların beyni...
Kan gruplarının zeka üzerindeki belirleyiciliğine yönelik çarpıcı bir araştırma yürütüldü. Japon bilim insanları, kan gruplarının karakter özellikleri üzerinde etkili olduğunu saptadı. Peki en zeki kan grubu hangisi? İşte ayrıntılar... Japon bilim insanları, çığır açan yeni bir çalışmaya imza attı. Kan grupları üzerine yapılan araştırmalar, bazı kan gruplarının çeşitli hastalıklara yakalanma risklerinin çok daha fazla olduğunu tespit etti. Bazı kan grupları hastalık konusunda daha dirençsiz olabiliyor.