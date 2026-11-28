En yoksul emeklilerin maaşı ocakta 32 bin liraya çıkabilir! İşte dört gelir grubuna göre zam modeli
TEPAV Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakan Yılmaz, 2027 bütçesinde emekliler için öngörülen yaklaşık 451 milyar liralık ilave kaynağın gelir gruplarına göre kademeli dağıtılmasını önererek, kentte yaşayan ve evi ile ek geliri bulunmayan en yoksul emeklilerin aylığının ocakta 32 bin liraya çıkarılabileceğini ifade etti. 16,4 milyon emekli aylığının yüzde 55-56'sının asgari ücretin altında kaldığına ve 2008 reformu sonrası aylık bağlama yönteminin reel kayıplara yol açtığına dikkat çeken Yılmaz, prim-edim dengesinin korunması gerektiğini vurguladı.