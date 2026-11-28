En düşük emekli aylığı alanlar arasında evi ve başka geliri bulunmayan, kentte yaşayan yoksul emekliler için enflasyonun üzerinde ilave artış yapılmasını öneren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Ben dedim ki yoksul olan, yani o 23 bin 552 lira alıyor ya Elif Hanım, evi yok, herhangi bir gelir yok, başka geçimlik maliyetleri artıyor, kentte yaşıyor; buna 25 puan, yani enflasyonun üzerinde yüzde 11'in üzerinde 25 puan verdiğiniz zaman yaklaşık olarak yüzde 35-36'ya karşılık gelen bir artış. O da ocak ayında 26 bin 122 lira olacak olan emekli aylığını 32 bin liraya çıkartıyor. Ama bu en yoksul kesim için." Yılmaz, en düşük emekli aylığı alan ancak en yoksul grupta bulunmayan emekliler için ise farklı bir artış önerdiklerini belirterek, "Diğer, yoksul olmayan ama en düşük emekli aylığı alanlardaki artışsa 26 bin liradan 27 bin 768 liraya geliyor." ifadelerini kullandı.