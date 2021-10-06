En ucuzu olacak! iPhone SE 3 görüntülendi

En ucuzu olacak! iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı: İşte detaylar... Şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı iddia edilen telefonun 2022'nin bahar aylarında raflarda yerini alması bekleniyor. Ekran konusunda ise farklı iddialar bulunuyor. Kimine göre Apple yeni iPhone SE 3'te IPS LCD ekran kullanacak, kimine göre ise OLED. Ekran boyutu için de 5.5 inç ve 6.1 inç arasında değişen sızıntılar mevcut.