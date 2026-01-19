  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
En-Nesyri hüngür hüngür ağladı! Kariyeri boyunca unutamayacağı yıkım
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

En-Nesyri hüngür hüngür ağladı! Kariyeri boyunca unutamayacağı yıkım

Afrika Uluslar Kupası finalinde En-Nesyri'nin formasını giydiği Fas, Senegal'e 1-0 mağlup olarak kupadan oldu. En-Nesyri'nin tarihi final sonrası ağladığı anlar yayına yansıdı.

#1
Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas ile Senegal karşı karşıya geldi. Unutulmazlar arasına giren maç sonrası Youssef En-Nesyri gözyaşlarını tutamadı.

#2
Fenerbahçeli forvet En-Nesyri'nin formasını giydiği Fas, Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile karşı karşıya geldi. Fas, dev finalin 90+8. dakikasında penaltı kazandı. Bunun üzerine Senegal sahadan çekildi. Sadio Mane takımı güç bela geri çağırdı.

#3
#4
Fas'ın penaltıyı atması 90+24. dakikayı buldu. Brahim Diaz'ın panenka penaltısı kaleciye takıldı. Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye ile öne geçti. 120 dakika bu skorla tamamlanınca tarihe geçen final sonrası Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu. Maçın ardından Faslı futbolcuların büyük bir üzüntü yaşadığı gözlemlendi. Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'nin ağladığı anlar yayına yansıdı.

