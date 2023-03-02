En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

ABD'de yapılan son bir araştırmaya göre elektrikli araçlar arasında en yüksek müşteri memnuniyetini Rivian R1T elde etti. Tesla, Model 3 ve Model Y ile listeye dahil olurken, sürpriz bir şekilde MINI Cooper Electric ikinci sırada yer aldı. Premium araçlar listesinde Audi e-tron ve Polestar 2 gibi markalar da yer alırken, diğer modeller listesinde ise Ford Mustang Mach-E ve Chevrolet Bolt EUV gibi araçlar dikkat çekti. Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, müşteri memnuniyeti de artarak önem kazanmaya devam ediyor.