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Teknoloji-Bilişim
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En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

2023-03-02 19:25:26
En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

ABD'de yapılan son bir araştırmaya göre elektrikli araçlar arasında en yüksek müşteri memnuniyetini Rivian R1T elde etti. Tesla, Model 3 ve Model Y ile listeye dahil olurken, sürpriz bir şekilde MINI Cooper Electric ikinci sırada yer aldı. Premium araçlar listesinde Audi e-tron ve Polestar 2 gibi markalar da yer alırken, diğer modeller listesinde ise Ford Mustang Mach-E ve Chevrolet Bolt EUV gibi araçlar dikkat çekti. Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, müşteri memnuniyeti de artarak önem kazanmaya devam ediyor.

#1
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre müşteri memnuniyetine göre en iyi elektrikli araçlar sıralandı. Zirvede sürpriz var.

#2
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Elektrikli araçların kullanımı günden güne artıyor. Bu süreçte birçok üretici yeni elektrikli modellerini piyasaya sürüyor.

#3
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile birlikte kullanıcı memnuniyet listeleri de ortaya çıkmaya başladı.

#4
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

023 ABD Elektrikli Araç Deneyimi (EVX) araştırmasına göre sıralanan en iyi elektrikli araç listesini paylaştı.

#5
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Rivian R1T, 794 puanla elektrikli otomobiller arasında genel olarak en yüksek puanı alarak zirvede yer alıyor.

#6
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Rivian’ın ardından ise 782 puanla MINI Cooper Electric bulunuyor. Topladığı 762 puanla KIA EV6 ise elektrikli MINI Cooper’ı izliyor.

#7
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Elektrikli otomobil piyasasının iddialı markası Tesla ise listeyee ancak dördüncü sıradan katılabiliyor. Tesla Model 3, 759 puanla bu otomobillerin arkasından gelirken, Tesla Model Y, 754 puan ile beşinci sıradan kendisine yer buluyor.

#8
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Paylaşılan listede aynı zamanda premium ve diğer araçlar iki ayrı listede sıralanmış durumda. Yapılan araştırmaya göre en başarılı premium araçlar şu şekilde sıralanıyor:

#9
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Rivian R1T (794) Tesla Model 3 (759) Tesla Model Y (754) Audi e-tron (735)

#10
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Polestar 2 (724) Paylaşılan diğer bir liste ise premium markaların dışındaki modelleri sıralıyor. İşt MINI Cooper Electric’in liderlik ettiği o liste:

#11
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

MINI Cooper Electric (782) KIA EV6 (762)

#12
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Ford Mustang Mach-E (742) Hyundai IONIQ 5 (738)

#13
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Volkswagen ID.4 (735) KIA Niro EV (733)

#14
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Ford F-150 Lightning (723) Chevrolet Bolt EUV (716)

#15
Foto - En iyi elektrikli araçlarlar açıklandı

Chevrolet Bolt EV (711) Nissan LEAF

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