En hızlı Android telefonlar açıklandı

AnTuTu'nun açıkladığı verilere göre şubat ayının en hızlı Android telefonları belli oldu. Listenin başında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip Red Magic 8 Pro+ yer alırken, ikinci sırada Vivo X90 Pro+ bulunuyor. Üçüncü sıraya ise iQOO 11 yerleşti. Listenin geri kalanında ise Samsung modelleri öne çıkıyor. Galaxy S23 Ultra dördüncü, Galaxy S23+ ise beşinci sırada yer alıyor. AnTuTu'nun verileri doğrultusunda kullanıcılar, telefon alırken bu modelleri de tercih edebilirler.