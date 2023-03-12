  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
13
En hızlı Android telefonlar açıklandı

2023-03-12 21:52:41
En hızlı Android telefonlar açıklandı

AnTuTu'nun açıkladığı verilere göre şubat ayının en hızlı Android telefonları belli oldu. Listenin başında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip Red Magic 8 Pro+ yer alırken, ikinci sırada Vivo X90 Pro+ bulunuyor. Üçüncü sıraya ise iQOO 11 yerleşti. Listenin geri kalanında ise Samsung modelleri öne çıkıyor. Galaxy S23 Ultra dördüncü, Galaxy S23+ ise beşinci sırada yer alıyor. AnTuTu'nun verileri doğrultusunda kullanıcılar, telefon alırken bu modelleri de tercih edebilirler.

#1
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

AnTuTu, şubat ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay hangi telefon nasıl performans gösterdi?

#2
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Günden güne yeni bir modelin satışa çıktığı sektörde kullanıcı cephesinde büyük bir kafa karışıklığı söz konusu. Zira seçeneğin fazla olması nedeniyle hangi modelin tercih edileceği gibi konularda çeşitli araştırmalar yapılıyor.

#3
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

Burada öne çıkan platformlardan birisi de AnTuTu. Zira bu gibi mecralar sayesinde hangi telefonun nasıl bir performans sergilediğine dair bilgi sahibi olabiliyoruz.

#4
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

Peki an itibariyle en hızlı Android telefonlar hangileri? Kısa bir süre önce global liste yayınlandı!

#5
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

AnTuTu'nun şubat ayının en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 9'unda karşımıza çıktı.

#6
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

Buna göre şubat ayının şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan Red Magic 8 Pro+ oldu.

#7
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

Toplamda 1 milyon 304 bin 235 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 280 bin 652 puanlı Vivo X90 Pro+ takip etti.

#8
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

Üçüncü sırada 1 milyon 271 bin 052 puanla iQOO 11 yer alırken, dördüncü sıradaysa 1 milyon 255 bin 441 puanla Galaxy S23 Ultra karşımıza çıkıyor. Listenin beşinci sırasında 1 milyon 223 bin 018 puanla Galaxy S23+ karşımıza çıkıyor.

#9
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

İşte şubat ayının en hızlı 10 Android telefonu:

#10
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

Red Magic 8 Pro+ – 1 milyon 304 bin 235 puan Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 280 bin 652 puan iQOO 11 – 1 milyon 271 bin 052 puan Galaxy S23 Ultra – 1 milyon 255 bin 441 puan

#11
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

Galaxy S23+ – 1 milyon 223 bin 018 puan Galaxy S23 – 1 milyon 198 bin 962 puan OnePlus 11 – 1 milyon 150 bin 541 puan ROG Phone 6D – 1 milyon 86 bin 117 puan

#12
Foto - En hızlı Android telefonlar açıklandı

Xiaomi 12T Pro – 1 milyon 74 bin 67 puan Redmi K50 Ultra – 1 milyon 60 bin 498 puan

Türkiye ile normalleşen Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Türkiye ile normalleşen Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Uzunca bir süredir gergin, 2016’dan bu yana da kopuk olan İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin geçtiğimiz hafta Pekin’de iki taraf arasında ya..
Fenerbahçe'de bir bu eksikti... Alacaklarımı verin gideyim... Hiç kimse bunu beklemiyordu
Spor

Fenerbahçe'de bir bu eksikti... Alacaklarımı verin gideyim... Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ara transfer döneminde kadrosunu Emre Demir, Samet Akaydın ve Oosterwolde isimleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de gözden düşen bazı isimler iç..
İsrail Suriye'yi vurdu! Yararlılar var
Dünya

İsrail Suriye'yi vurdu! Yararlılar var

İsrail'in, Suriye'nin Hama ve Tartus şehirlerine düzenlediği roket saldırılarında en az 3 asker yaralandı.
Bu işte bir iş var galiba! Neler oluyor Beşiktaş'ta? Duyunca çok şaşıracaksınız...
Spor

Bu işte bir iş var galiba! Neler oluyor Beşiktaş'ta? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Süepr Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber geldi. Siyah-Beyazlı ekipte ağ..
Sizin hayrınız batsın! Olmaz olsun böyle bir program...
Medya

Sizin hayrınız batsın! Olmaz olsun böyle bir program...

Geliri depremzedelere bağışlanacak programda yine rezil ifadeler, yine rezil konuşmalar mide bulandırdı. Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremedi..
Ümit Özat yine saçmaladı!
Spor

Ümit Özat yine saçmaladı! "Ülkücü" Ünal Karaman'a bunu dedi! Oruca da kafayı takmıştı

Adana Demirspor’un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde, oyuncusu Pote'yi oruç tuttuğu için hedef gösteren ve "Bu şehrin kaderiyle kimseyi ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23