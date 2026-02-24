İsrail basını 'program ilerledi' diyerek duyurdu: Onlarca gelişmiş savaş uçağı Türkiye yolunda

Haberin detaylarında, tedarik edilecek bu yeni nesil jetler sayesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut kapasitesinin iki katına çıkacağı öngörülüyor. Bu durumun, Türkiye'yi kendi coğrafyasında çok daha baskın ve caydırıcı bir askeri aktör konumuna taşıyacağı belirtiliyor.