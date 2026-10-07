Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti
Turizm sezonunun yıl boyunca sürdüğü Kapadokya'da, çok sayıda turizm aktivitesine katılan Uzak Doğulu turistler sonbaharda hareketliliği artırdı. Turizmci Mehmet Dinler, "Ekimin ilk haftasında otellerimizde yüzde 100'e yakın doluluklar oldu. Otellerdeki doluluk oranı balon turlarına da yansıdı" açıklaması yaptı. Endonezyalı turist Eda Dewi de "Kapadokya harika bir turizm alanı. Balonların oluşturduğu manzara ise başka güzel" ifadelerini kullandı.