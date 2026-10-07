Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Kapadokya'da bir gün balon turuna katılan misafir ertesi gün ise bu masalsı manzarayı izlemek için gün doğumu noktalarına koşuyor. Her sabah Kapadokya'da bir festival havası vardır desek yanılmış olmayız. Japonya, Güney Kore, Çin, Singapur, Malezya, Hong Kong pazarları bizim için çok önemli ve bölgenin lokomotif pazarlarıdır. Özellikle kış aylarında bu pazarlardan daha çok destek bekliyoruz. Çin'le karşılıklı uçuş frekanslarının artmasıyla Çin pazarının kış döneminde de artan ivmesinin devam edeceğini düşünüyoruz."