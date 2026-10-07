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Türkiye
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Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Turizm sezonunun yıl boyunca sürdüğü Kapadokya'da, çok sayıda turizm aktivitesine katılan Uzak Doğulu turistler sonbaharda hareketliliği artırdı. Turizmci Mehmet Dinler, "Ekimin ilk haftasında otellerimizde yüzde 100'e yakın doluluklar oldu. Otellerdeki doluluk oranı balon turlarına da yansıdı" açıklaması yaptı. Endonezyalı turist Eda Dewi de "Kapadokya harika bir turizm alanı. Balonların oluşturduğu manzara ise başka güzel" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Altın Hafta" olarak bilinen 1-7 Ekim arasındaki resmi tatili fırsat bilen Çinliler ile Uzak Doğu'nun farklı ülkelerinden Nevşehir'e gelenler, UNESCO Dünya Mirası Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı coğrafyayı keşfe çıkıyor.

#2
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Turistlerin bir kısmı bölgenin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini sıcak hava balonuyla gökyüzünden izlerken, uçuşa katılmayanlar ise seyir noktaları ve vadilerden balonların oluşturduğu manzarada fotoğraf çektiriyor, ATV ve atlı tur etkinliklerine katılıyor.

#3
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Bölgedeki otellerde, müzelerde, yer altı şehirlerinde yoğunluk oluşturan Uzak Doğulu turistlerin gün doğumundan önce başlattığı hareketlilik, gün boyu devam ediyor.

#4
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

TURİSTLER BÖLGENİN MANZARASINA HAYRAN KALIYOR Balon turuna katılan Endonezyalı turist Eda Dewi, Kapadokya'yı ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu ve çok beğendiğini belirterek, "Kapadokya harika bir turizm alanı. Balonların oluşturduğu manzara ise başka güzel." dedi.

#5
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Singapurlu turist Chloe Lim ise arkadaşlarıyla geldiği bölgeden güzel anılar biriktirdiğini, balon turuna katılmanın mutluluk ve heyecanını yaşadığını kaydetti.

#6
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Çinli turist Fang Mei Son da Kapadokya'ya uzun yıllardır ilgi ve merakının olduğunu, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

#7
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Balon pilotlarından Tolga Eke de son haftalarda Uzak Doğulu turistlerin bölge turizmini hareketlendirdiğini dile getirerek, "Uzak Doğulu misafirlerimizin Kapadokya ilgisi her zaman olmuştur. Ancak yoğunluk her geçen gün artıyor. Peribacalarını gökyüzünden seyretmek ilgi çekici olduğu için bu turları tercih ediyorlar." diye konuştu.

#8
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

"OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI BALON TURLARINA DA YANSIDI" Bölgede konaklama ve balon turu hizmeti sunan şirketler grubunun sahibi Mehmet Dinler de balon turlarının Türk turizminin imza ürünlerinden biri haline geldiğini belirtti.

#9
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Konaklama tesisleri ve balon turu rezervasyonlarında yüzde 100'e yakın doluluk yaşandığına değinen Dinler, şunları paylaştı:

#10
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

"Çok şanslıyız, 12 ay turizm yapılabilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Ekim ayı Kapadokya'mızın altın aylarından bir tanesi. Özellikle bu yüksek dönemde ilaveten 1-7 Ekim arasında Çin'de kutlanan 'Altın Hafta' dolayısıyla mevcut pazarın üstüne ilaveten Çin'den de yüksek talep aldık. Ekimin ilk haftasında otellerimizde yüzde 100'e yakın doluluklar oldu. Otellerdeki doluluk oranı balon turlarına da yansıdı.

#11
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Kapadokya'da bir gün balon turuna katılan misafir ertesi gün ise bu masalsı manzarayı izlemek için gün doğumu noktalarına koşuyor. Her sabah Kapadokya'da bir festival havası vardır desek yanılmış olmayız. Japonya, Güney Kore, Çin, Singapur, Malezya, Hong Kong pazarları bizim için çok önemli ve bölgenin lokomotif pazarlarıdır. Özellikle kış aylarında bu pazarlardan daha çok destek bekliyoruz. Çin'le karşılıklı uçuş frekanslarının artmasıyla Çin pazarının kış döneminde de artan ivmesinin devam edeceğini düşünüyoruz."

#12
Foto - Kapadokya'da sonbahar hareketliliği! Uzak Doğulu turistler akın etti

Kapadokya'da bir gün balon turuna katılan misafir ertesi gün ise bu masalsı manzarayı izlemek için gün doğumu noktalarına koşuyor. Her sabah Kapadokya'da bir festival havası vardır desek yanılmış olmayız. Japonya, Güney Kore, Çin, Singapur, Malezya, Hong Kong pazarları bizim için çok önemli ve bölgenin lokomotif pazarlarıdır. Özellikle kış aylarında bu pazarlardan daha çok destek bekliyoruz. Çin'le karşılıklı uçuş frekanslarının artmasıyla Çin pazarının kış döneminde de artan ivmesinin devam edeceğini düşünüyoruz."

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