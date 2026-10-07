1096 gündür mazlumun yanındalar: Yetim Vakfı’ndan Gazze’ye 10 milyon dolarlık yardım

2 MİLYON 286 BİN 569 KİŞİYE İÇME SUYU ULAŞTIRILDI: Yetim Vakfı, saldırıların ilk günlerinden itibaren Gazze'de temel ihtiyaçlara yönelik çalışmalarını sürdürerek 2 milyon 286 bin 569 kişiye içme suyu ulaştırdı. Sıcak yemek, iftar, kumanya, ekmek, un ve sebze dağıtımlarını kapsayan gıda yardımlarından 1 milyon 693 bin 275 kişi faydalandı. Yerinden edilen ailelere çadır ve temel barınma malzemeleri ulaştırılırken, kış aylarında battaniye ve kıyafet dağıtımları gerçekleştirildi. Sağlık hizmetlerine erişimin giderek zorlaştığı bölgede hastanelerin yakıt ihtiyacına katkı sağlayan vakıf, donanım ve ihtiyaçlarını temin ederek hizmete sunduğu sağlık ocağı aracılığıyla da 37 bin 100 kişiye ulaştı.