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1096 gündür mazlumun yanındalar: Yetim Vakfı’ndan Gazze’ye 10 milyon dolarlık yardım

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1096 gündür mazlumun yanındalar: Yetim Vakfı’ndan Gazze’ye 10 milyon dolarlık yardım

Yetim Vakfı, 3 yıldır siyonist soykırımı ve işgali altındaki Gazze'de 4 milyon 414 bin 369 kişiye ulaşarak, 10 milyon doları aşan insani yardım sağladı. Vakıf ayrıca, 2 milyon 286 bin 569 kişiye içme suyu ulaştırdı.

#1
Foto - 1096 gündür mazlumun yanındalar: Yetim Vakfı’ndan Gazze’ye 10 milyon dolarlık yardım

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 21 bin 745 çocuk hayatını kaybetti, 46 bin çocuk yaralandı. Yaralanan çocukların 11 bini aldıkları yaralar ve yetersiz tıbbi imkanlar nedeniyle ampute edildi. İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka, gıda, temiz su, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlara erişimi büyük ölçüde kısıtlarken, saldırılar ve zorla yerinden etme politikaları milyonlarca insanı yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda bıraktı.

#2
Foto - 1096 gündür mazlumun yanındalar: Yetim Vakfı’ndan Gazze’ye 10 milyon dolarlık yardım

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığı Gazze'de, sağlık altyapısının büyük ölçüde işlevsiz hale gelmesi tedavi imkanlarını da ciddi ölçüde sınırlandırdı. Yetim Vakfı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de acil insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1096 gün boyunca günlük ortalama yarım milyon liraya yakın destek sağlayan vakıf, 3 yılda 4 milyon 414 bin 369 kişiye ulaştı. Bölgeye ulaştırılan insani yardım ve desteklerin toplam değeri ise 10 milyon doları aştı.

#3
Foto - 1096 gündür mazlumun yanındalar: Yetim Vakfı’ndan Gazze’ye 10 milyon dolarlık yardım

2 MİLYON 286 BİN 569 KİŞİYE İÇME SUYU ULAŞTIRILDI: Yetim Vakfı, saldırıların ilk günlerinden itibaren Gazze'de temel ihtiyaçlara yönelik çalışmalarını sürdürerek 2 milyon 286 bin 569 kişiye içme suyu ulaştırdı. Sıcak yemek, iftar, kumanya, ekmek, un ve sebze dağıtımlarını kapsayan gıda yardımlarından 1 milyon 693 bin 275 kişi faydalandı. Yerinden edilen ailelere çadır ve temel barınma malzemeleri ulaştırılırken, kış aylarında battaniye ve kıyafet dağıtımları gerçekleştirildi. Sağlık hizmetlerine erişimin giderek zorlaştığı bölgede hastanelerin yakıt ihtiyacına katkı sağlayan vakıf, donanım ve ihtiyaçlarını temin ederek hizmete sunduğu sağlık ocağı aracılığıyla da 37 bin 100 kişiye ulaştı.

#4
Foto - 1096 gündür mazlumun yanındalar: Yetim Vakfı’ndan Gazze’ye 10 milyon dolarlık yardım

11 BİN 748 YETİME DÜZENLİ SPONSORLUK DESTEĞİ: Acil insani yardım çalışmalarının yanı sıra vakıf, Gazze'deki yetim çocuklara yönelik uzun vadeli desteklerini de sürdürüyor. Vakfın temel çalışma alanlarından biri olan yetim sponsorluğu kapsamında 11 bin 748 çocuk düzenli olarak destekleniyor. Yetim Vakfı Gazze'de yalnızca acil ihtiyaçların karşılanması için değil, savaşın çocukların hayatında bıraktığı ağır yükün hafifletilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

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