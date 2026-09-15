Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in MKYK sunumunda işaret ettiği yeni modelle birlikte, milyonlarca emekliyi ilgilendiren stratejik bir dönüşümün fitili ateşlendi. Devletin bütçe planlamalarında özel sektöre ve sosyal projelere ayrılan devasa kaynak artışları dikkat çekerken, en düşük emekli maaşını doğrudan artırmak yerine hane bazlı geliri güvence altına alan "aile gelir sigortası" modeline geçileceği iddia edildi. Tarımsal destekler ve refah ödemelerindeki büyük artışlarla birlikte, ekonomi yönetiminin yeni dönemde radikal sosyal politika adımları atacağı konuşuluyor.