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Ekonomi
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Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

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Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in MKYK sunumunda işaret ettiği yeni modelle birlikte, milyonlarca emekliyi ilgilendiren stratejik bir dönüşümün fitili ateşlendi. Devletin bütçe planlamalarında özel sektöre ve sosyal projelere ayrılan devasa kaynak artışları dikkat çekerken, en düşük emekli maaşını doğrudan artırmak yerine hane bazlı geliri güvence altına alan "aile gelir sigortası" modeline geçileceği iddia edildi. Tarımsal destekler ve refah ödemelerindeki büyük artışlarla birlikte, ekonomi yönetiminin yeni dönemde radikal sosyal politika adımları atacağı konuşuluyor.

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Foto - Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

En düşük emekli maaşına dair yeni model için çalışmalar başlandı. Ekonomim'de yer alan habere göre; devletin özel sektöre ve yatırımlara ayırdığı bütçe planlamalarındaki keskin dalgalanmalar, ekonomistlerin seçim beklentisini destekler nitelikte. Özellikle özel sektörün bina, inşaat ve makine gibi yatırımlarını desteklemek için kullanılan "sermaye transferi" kaleminde yüzde 130 oranında devasa bir sıçrama öngörülüyor.

#2
Foto - Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

2026 yılını 325 milyar lira ile kapatması beklenen bu kalemin, 2027'de hızla 750 milyar liraya fırlaması ve hemen ardından gelen 2028 yılında tekrar 408 milyar liraya inmesi planlanıyor. Özel sektöre yönelik bu transferler katlanırken, devletin doğrudan kendi yürüttüğü altyapı ve gayrimenkul yatırımlarını ifade eden sermaye giderlerindeki artışın sadece yüzde 3,8 seviyesinde tutulması dikkat çekiyor.

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Foto - Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

Öte yandan, devletin mal ve hizmet alımları için yapacağı harcamaların da yüzde 44,4'lük bir artışla 2 trilyon 184 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Vatandaşa doğrudan dokunan hibe, refah ödemeleri ve acil durum bütçelerindeki artışlar da plandaki en çarpıcı detaylar arasında yer alıyor.

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Foto - Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

Devletin gelir dağılımını düzenlemek için yaptığı karşılıksız ödemeleri içeren "cari transferler" kaleminin, 2026'daki yüzde 30,2'lik artışın ardından 2027'de ivme kazanarak yüzde 45,3 oranında artması ve 10 trilyon 240 milyar liraya çıkması bekleniyor. Takip eden 2028 yılında ise bu artış hızının sert bir frenle yüzde 19,1'e düşeceği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları doğrultusunda, sağlık harcamalarında yüzde 43, sosyal konut projelerinde ise yüzde 150 gibi ciddi oranlarda artış hedefleniyor.

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Foto - Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

Bununla birlikte, öngörülmeyen harcamalar için bütçede tutulan yedek ödenek miktarı da takviye edilerek 2027 yılı için 382 milyar liradan 541,6 milyar liraya çıkartıldı. Genel bütçe giderlerine bakıldığında, 2027 bütçesinde faiz dışı harcamaların yüzde 38,3 artışla 23,2 trilyon liraya, faiz harcamalarının da yüzde 40,7 artışla 3,9 trilyon liraya yükseleceği hesaplanıyor.

#6
Foto - Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

Tarım ve emeklilik cephesinde de yeni stratejiler devreye alınıyor. Bu kapsamda tarımsal destekler güncellenerek, 2026 yılı bitkisel üretim katsayısı dekara 310 liradan 367 liraya yükseltildi ve böylece desteklerde yüzde 50,4'lük bir artış sağlandı.

#7
Foto - Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri de yüzde 43 oranında artırıldı. Emekliler cephesinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in MKYK sunumunda işaret ettiği üzere yeni bir modele geçiş hazırlığı yapılıyor.

#8
Foto - Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

Gelen bilgilere göre; en düşük emekli maaşını doğrudan artırmak yerine, haneye belli bir tutarın girmesini garanti altına alan "aile gelir sigortası" modeli üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

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Foto - Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

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Yorumlar

Yorum

Tüm harcamalarda 2027 zirve sonra dip. Seçim yükleniyor.... Sonrasında muhtemelen devalüasyon!

Vahap

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