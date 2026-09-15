Emekliye zam yerine yeni model geliyor: Çalışmalar apar topar başladı

2026 yılını 325 milyar lira ile kapatması beklenen bu kalemin, 2027'de hızla 750 milyar liraya fırlaması ve hemen ardından gelen 2028 yılında tekrar 408 milyar liraya inmesi planlanıyor. Özel sektöre yönelik bu transferler katlanırken, devletin doğrudan kendi yürüttüğü altyapı ve gayrimenkul yatırımlarını ifade eden sermaye giderlerindeki artışın sadece yüzde 3,8 seviyesinde tutulması dikkat çekiyor.