Ekonomi
Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı
Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yapılacak ikramiye artışına çevrildi. Daha önceki maaş tahminleri kuruşu kuruşuna tutan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiyeler için "olması gereken" rakamı matematiksel verilerle ortaya koyarak tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak?

Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili net rakamı açıkladı. Geçmişteki isabetli öngörüleriyle tanınan SGK Uzmanı, ikramiyelerin sadece bir "harçlık" değil, emekli aylıklarındaki kaybı telafi eden bir gösterge olduğunu hatırlattı. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

Emekli maaş artışlarını daha önce doğru tahmin eden SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu kez bayram ikramiyesi için yaptığı hesaplamayla gündeme geldi. Erdursun, ikramiyenin yalnızca rakamsal artışlarla değil, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı oranları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yapılan hesaplamalara göre ikramiyenin olması gereken net rakamı açıkladı.

Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

Emekli maaşlarına ilişkin öngörüleriyle dikkat çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’nde kaleme aldığı köşe yazısında bayram ikramiyesi tartışmalarına farklı bir bakış açısı getirdi. Erdursun, ikramiyenin başlangıçtaki amacından uzaklaştığını belirterek, geçmiş yıllardaki oranlar üzerinden yapılan hesaplamaların bugün çok daha yüksek bir rakama işaret ettiğini ifade etti.

Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

İKRAMİYE 2018'DE TELAFİ ARACI OLARAK DEVREYE GİRDİ SGK uzmanı Özgür Erdursun, bayram ikramiyesinin ilk kez 2018 yılında uygulamaya alındığını hatırlatarak, bu ödemenin bir refah artışı değil, emekli aylıklarındaki kaybı telafi etmeye yönelik bir araç olarak tasarlandığını vurguladı. Bayram ikramiyesi yalnızca bir ödeme kalemi değildir. Aynı zamanda emekli gelirinin zaman içinde nasıl eridiğini gösteren güçlü bir göstergedir” diyerek değerlendirmesini özetledi.

Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

İKRAMİYE ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 62'SİYDİ Erdursun’un yazısında dikkat çektiği en önemli kıyaslardan biri, bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı oldu. 2018 yılında net asgari ücret 1.603 TL iken bayram ikramiyesi 1.000 TL olarak belirlenmişti. Bu durum, ikramiyenin asgari ücretin yüzde 62,36’sına denk geldiğini ortaya koydu. “Bu oran çok önemlidir. Çünkü ikramiye başlangıçta ‘küçük bir harçlık’ değil, ciddi bir seviyeyi temsil ediyordu” ifadelerini kullandı.

Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞIYLA EŞİTLENDİ, SONRA GERİDE KALDI 2019 yılında en düşük tamamlanan emekli aylığının 1.000 TL’ye yükseltildiğini hatırlatan Erdursun, bayram ikramiyesinin sistem içindeki rolünün bu dönemde daha net ortaya çıktığını belirtti. “Bayram ikramiyesi bir ek ödeme değil, emeklilik gelirinin yetersizliğini gösteren bir ölçüye dönüştü” dedi. Ancak ilerleyen yıllarda en düşük emekli aylıkları artırılırken, bayram ikramiyesinin aynı hızda güncellenmediğine dikkat çekildi.

Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

5 BİN TL İDDİASINA ORANLI HESAP Son dönemde bayram ikramiyesinin 5.000 TL olabileceği yönündeki beklentilere de değinen Erdursun, bu rakamın oran bazında ciddi bir gerilemeye işaret ettiğini vurguladı. “2018’de ikramiye asgari ücretin yüzde 62,36’sıydı. Bugün bu oran korunmuş olsaydı, bayram ikramiyesi 17 bin 510 TL olmalıydı” dedi. Erdursun’a göre ikramiye 5.000 TL olursa, asgari ücret karşısındaki oran yüzde 17,8’e kadar düşmüş olacak.

Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

“20 BİN TL ALTI İKRAMİYE SİSTEMİN MANTIĞINA AYKIRI” İkinci önemli kıyasın en düşük tamamlanan emekli aylığı olduğunu vurgulayan Erdursun, bugün bu tutarın 20.000 TL seviyesinde olduğuna dikkat çekti. “17.500 TL artık alt sınırdır. 20.000 TL ve üzeri ise ikramiyenin sistem içindeki eski rolünü koruması için gerekli ölçektir.”

Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

“5 BİN TL ARTIŞ DEĞİL, DÜŞÜŞÜN ADI OLUR” Özgür Erdursun, yazısını çarpıcı bir uyarıyla tamamladı. Nominal artışların alım gücündeki kaybı gizlediğini belirten Erdursun, mevcut tabloda emeklilerin reel olarak geride kaldığını ifade etti. “Aksi halde 5.000 TL, emeklinin kaybını telafi etmek yerine yalnızca ‘rakam yükseldi’ görüntüsü verir” diyerek, emekli bayram ikramiyesinin normal şartlarda ve yapılan hesaplamalara göre 17 bin 510 TL seviyesinde olması gerektiğini vurguladı. Özetle SGK uzmanının yaptığı bu hesaba göre bayram ikramiyesi en az 17 bin 500 TL olmalı, ideal seviye ise 20 bin TL ve üzeri olarak değerlendiriliyor.

