Emeklinin gözü bu rakamda: Bayram ikramiyesi 'harçlık' mı 'telafi' mi olacak? Her dediği çıkan SGK uzmanı net rakamı açıkladı

“5 BİN TL ARTIŞ DEĞİL, DÜŞÜŞÜN ADI OLUR” Özgür Erdursun, yazısını çarpıcı bir uyarıyla tamamladı. Nominal artışların alım gücündeki kaybı gizlediğini belirten Erdursun, mevcut tabloda emeklilerin reel olarak geride kaldığını ifade etti. “Aksi halde 5.000 TL, emeklinin kaybını telafi etmek yerine yalnızca ‘rakam yükseldi’ görüntüsü verir” diyerek, emekli bayram ikramiyesinin normal şartlarda ve yapılan hesaplamalara göre 17 bin 510 TL seviyesinde olması gerektiğini vurguladı. Özetle SGK uzmanının yaptığı bu hesaba göre bayram ikramiyesi en az 17 bin 500 TL olmalı, ideal seviye ise 20 bin TL ve üzeri olarak değerlendiriliyor.