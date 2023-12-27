2023-12-27 10:17:19 Emeklilikler bu yüzden bir bir iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor! SGK gözünüzün yaşına bakmıyor! Hemen hizmet dökümünüzü kontrol edin
Emekli maaşını almak için gün sayan milyonlara kişinin hevesi kursağında kaldı. SGK hizmet dökümünüzde bazı satırlarda bu harfler bulunuyorsa emekliliğiniz yandı demek oluyor. E-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünüze baktığınızda bazı yılların karşısında ne anlama geldiğini bilmediğiniz harf kodları görüyorsanız emekliliğiniz suya düşebilir. Hemen kontrol etmenizi öneririz.