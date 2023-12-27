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Emeklilikler bu yüzden bir bir iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor! SGK gözünüzün yaşına bakmıyor! Hemen hizmet dökümünüzü kontrol edin

2023-12-27 10:17:19
Emeklilikler bu yüzden bir bir iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor! SGK gözünüzün yaşına bakmıyor! Hemen hizmet dökümünüzü kontrol edin

Emekli maaşını almak için gün sayan milyonlara kişinin hevesi kursağında kaldı. SGK hizmet dökümünüzde bazı satırlarda bu harfler bulunuyorsa emekliliğiniz yandı demek oluyor. E-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünüze baktığınızda bazı yılların karşısında ne anlama geldiğini bilmediğiniz harf kodları görüyorsanız emekliliğiniz suya düşebilir. Hemen kontrol etmenizi öneririz.

#1
Foto - Emeklilikler bu yüzden bir bir iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor! SGK gözünüzün yaşına bakmıyor! Hemen hizmet dökümünüzü kontrol edin

EYT ile birlikte emekli olmak için yaş şartını sağlayanların aynı zamanda sigorta gün sayısını da günü gününe tamamlaması gerekiyor. Daha önce hizmet dökümlerinizde fark etmediğiniz ya da fark etiğiniz ama ne anlama geldiğini bilmediğiniz harf işaretleri emeklilikte başınıza bela olabilir. Bu kodların her birinin ayrı bir anlamı var ve dökümünde bu ibarelerin bulunduğu kişi primleri ödenmiş olsa da, yaş şartını yerine getirse de emekli olamayabilir. 1999-2000-2008 sonrası hizmet dökümlerinizi kontrol edin ve S, Ş, K harfleri kullanılarak herhangi bir kodlama yapılıp yapılmadığından emin olun. Bu harfler ile kodlama yapılan dönemler şüpheli bulunuyor ve emekliliğinizi engelliyor.

#2
Foto - Emeklilikler bu yüzden bir bir iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor! SGK gözünüzün yaşına bakmıyor! Hemen hizmet dökümünüzü kontrol edin

EYT yasası ile emekli olmayı planlıyorsanız hizmet dökümünde bulunan bu 3 harften hemen kurtulmaya bakın. SGK tarafından belirtilen uyarıların hizmet dökümünüzde olup olmadığını kontrol etmek için hemen e-Devlet sisteminize giriş yapın. Emekli olabilmek için gereken gün, prim ve hizmet yılı şartları tamamlanmış gözükse de, SGK dökümünde yer alan bazı detaylar emekliliği riskli hale getiriyor. Emekli olamayabilirsiniz ya da emekliliğiniz iptal olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerçekleştirdiği sıkı denetimlerden sonra, bazı kriterlere göre iş yerlerini, S- sahte iş yeri, Ş- şüpheli iş yeri ve K- Kontrollü iş yeri harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, iş yerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamına geliyor.

#3
Foto - Emeklilikler bu yüzden bir bir iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor! SGK gözünüzün yaşına bakmıyor! Hemen hizmet dökümünüzü kontrol edin

SGK priminizi ödeyen bir iş yerine Ş-Şüpheli kodu uygulandığında, otomatik olarak bir denetim süreci başlatılıyor. Bu denetimin temel amacı, iş yerinin sahte sigortalı bildirimi yapılıp yapılmadığını belirlemek. Şüpheli işyeri denetlenerek sahte işyeri olup olmadığı belirleniyor. Denetimler sonrasında sahte sigortalı bildirimi tespit edilirse, "Ş" kodu "S" (sahte iş yeri) olarak değiştirilir. Bu iş yerinden yapılan ve de sizin de dahil olabileceğiniz sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Bu durumda sandığınız gibi sigorta primleriniz eksiksiz olmuyor. Eğer herhangi bir sorun tespit edilmezse, "Ş" kodu yeniden kaldırılıyor ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli hale geliyor.

#4
Foto - Emeklilikler bu yüzden bir bir iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor! SGK gözünüzün yaşına bakmıyor! Hemen hizmet dökümünüzü kontrol edin

Hizmet dökümünde 'Ş' harfinin yer alması emekli olmaya engel teşkil etmiyor. Bu iş yerinden bildirilen sigortalılar denetimler sonuçlanmadan da emeklilik başvuru yapabiliyor, emekli olabiliyor, aylıklarını da alabiliyor.

#5
Foto - Emeklilikler bu yüzden bir bir iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor! SGK gözünüzün yaşına bakmıyor! Hemen hizmet dökümünüzü kontrol edin

Ancak denetimin ardından bildirilen hizmetlerin sahte olduğu anlaşılırsa o döneme ait primler iptal ediliyor. Ödenmiş prim sayısı azalan kişinin emeklilik hakkı da yanıyor. Daha da kötüsü aylıkları kesildiği gibi önceden aldığı emekli aylıkları da geri alınıyor. 'Ş' harfi ile gösterilen iş yerlerinden hizmetleri olanların, eğer bu süreleri o şirkette gerçekten çalışarak geçirdiği ise korkmasına gerek yok. Şirket sadece bir kısım işçinin primlerinde yolsuzluk yapmış olabilir ve bu sizin durumunuzu etkilemez. SGK'dan durumunuzu öğrenilebilirsiniz. Her ay düzenli olarak prim hizmet belgesi göndermelerine rağmen SGK'dan gelen yazıları incelemeyen, prim ödemelerini gerçekleştirmeyen veya sınırlı bir tutarda ödeme yapan iş yerleri, K harfi ile kodlanıyor. Bu iş yerlerinin sahte olup olmadığı, denetim görevlileri tarafından detaylı bir şekilde incelemeye alınıyor. Yapılan araştırma sonucunda iş yerinin sahte olduğu tespit edilirse, bu iş yerinden yapılan sigorta bildirimleri geçersiz kabul ediliyor.

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