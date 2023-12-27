Emeklilikler bu yüzden bir bir iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor! SGK gözünüzün yaşına bakmıyor! Hemen hizmet dökümünüzü kontrol edin

Ancak denetimin ardından bildirilen hizmetlerin sahte olduğu anlaşılırsa o döneme ait primler iptal ediliyor. Ödenmiş prim sayısı azalan kişinin emeklilik hakkı da yanıyor. Daha da kötüsü aylıkları kesildiği gibi önceden aldığı emekli aylıkları da geri alınıyor. 'Ş' harfi ile gösterilen iş yerlerinden hizmetleri olanların, eğer bu süreleri o şirkette gerçekten çalışarak geçirdiği ise korkmasına gerek yok. Şirket sadece bir kısım işçinin primlerinde yolsuzluk yapmış olabilir ve bu sizin durumunuzu etkilemez. SGK'dan durumunuzu öğrenilebilirsiniz. Her ay düzenli olarak prim hizmet belgesi göndermelerine rağmen SGK'dan gelen yazıları incelemeyen, prim ödemelerini gerçekleştirmeyen veya sınırlı bir tutarda ödeme yapan iş yerleri, K harfi ile kodlanıyor. Bu iş yerlerinin sahte olup olmadığı, denetim görevlileri tarafından detaylı bir şekilde incelemeye alınıyor. Yapılan araştırma sonucunda iş yerinin sahte olduğu tespit edilirse, bu iş yerinden yapılan sigorta bildirimleri geçersiz kabul ediliyor.