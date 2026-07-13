Türkiye için F-35 girişimleri boşa çıkan isimden olay sözler: Aynısını yapmalılar
ABD'de Yunan lobisinin en kritik isimlerinden birisi olan Kongre üyesi Dina Titus, F-35 avaş uçakları konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de Yunan lobisinin en kritik isimlerinden birisi olan Kongre üyesi Dina Titus, F-35 avaş uçakları konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trump yönetiminin Türkiye'yi F-35 programına dahil etme planından rahatsız olan ABD Kongresi'ndeki 18 Demokrat vekilden biri olan Yunan asıllı Amerikalı Kongre üyesi Dina Titus, Erdoğan-Trump yakınlaşmasını değerlendirdi.
ABD'de Yunan lobisinin önde gelen isimlerinden olan Titus, Türkiye'nin F-35 programına katılımına karşı hazırladığı mektuba 17 Demokrat üyenin imza attığını bazı Cumhuriyetçilerin ise Trump ile karşı karşıya gelmemek için imza vermediğini söyledi.
Trump'ı tehdit eden Titus, F-35 satışına onay verilmesi durumunda daha sert önlemler almak zorunda kalacaklarını belirtti. Türkiye'nin F-35'leri alma noktasına gelmesinde durumunda ise Ankara'ya bazı şartların koyulmasını istedi.
Ermenistan, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bu sürece karşı çıktığını belirten Titus, "Türkiye, Kongre üyelerinin desteğini almak için çok agresif bir şekilde lobi faaliyetleri yürütüyor ve ben de Yunanistan'ın aynısını yapmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
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