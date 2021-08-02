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Ekonomi
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Emeklilik tarihi hesaplama tablosu! Ne zaman emekli olurum? Emeklilik hesaplama tablosu

2021-08-02 16:39:45
Emeklilik tarihi hesaplama tablosu! Ne zaman emekli olurum? Emeklilik hesaplama tablosu

Emeklilik hesaplama işlemleri milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. 4a, 4b ve 4c sigorta türlerinden birine sahip olan vatandaşlar emeklilik yaşı ile birlikte emeklilik yılını sorguluyor. Emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ile emeklilik yaşını tamamlamak gerekiyor. Peki emekli hesaplama nasıl yapılır? Ne zaman emekli olurum? Emeklilik her çalışan en büyük hayallerinden birdir. Yıllardır çalışıp emeklilik hayali kuran vatandaşlar, ileriki dönemlerde rahat bir hayat sürmek için emeklilik umutlarını sürdürüyor. Belirli şartları yerine getirenler emeklilik maaşlarını almaya hak kazanmakta. Emeklilik günü gelenlere emeklilik maaşı bağlanmakta.

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Foto - Emeklilik maaşları, 4a, 4b ve 4c adları altında üç farklı kola ayrılmakta 4A iş kolu SGK’ya bilirli oranda prim ödeyerek çalışan kişiler bu koldadır. 4B ise Bağkur olarak bilinen ve herhangi bir iş koluna bağlı olmadan kendi primlerini bireysel olarak ödeyenler bu sigorta koluna dahildir. 4C, Emekli Sandığına bağlı devlet memurlarını kapsayan emeklilik kategorisidir. 4c sigortasına sahip olan devlet personelleri ya da sağlık alanında meslek sahibi olan kişiler, 4c emeklilik hesaplama listelerini inceleyebilirler.

Emeklilik maaşları, 4a, 4b ve 4c adları altında üç farklı kola ayrılmakta 4A iş kolu SGK’ya bilirli oranda prim ödeyerek çalışan kişiler bu koldadır. 4B ise Bağkur olarak bilinen ve herhangi bir iş koluna bağlı olmadan kendi primlerini bireysel olarak ödeyenler bu sigorta koluna dahildir. 4C, Emekli Sandığına bağlı devlet memurlarını kapsayan emeklilik kategorisidir. 4c sigortasına sahip olan devlet personelleri ya da sağlık alanında meslek sahibi olan kişiler, 4c emeklilik hesaplama listelerini inceleyebilirler.

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