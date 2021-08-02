Emeklilik tarihi hesaplama tablosu! Ne zaman emekli olurum? Emeklilik hesaplama tablosu

Emeklilik maaşları, 4a, 4b ve 4c adları altında üç farklı kola ayrılmakta 4A iş kolu SGK’ya bilirli oranda prim ödeyerek çalışan kişiler bu koldadır. 4B ise Bağkur olarak bilinen ve herhangi bir iş koluna bağlı olmadan kendi primlerini bireysel olarak ödeyenler bu sigorta koluna dahildir. 4C, Emekli Sandığına bağlı devlet memurlarını kapsayan emeklilik kategorisidir. 4c sigortasına sahip olan devlet personelleri ya da sağlık alanında meslek sahibi olan kişiler, 4c emeklilik hesaplama listelerini inceleyebilirler.