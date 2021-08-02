2021-08-02 16:39:45 Emeklilik tarihi hesaplama tablosu! Ne zaman emekli olurum? Emeklilik hesaplama tablosu
Emeklilik hesaplama işlemleri milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. 4a, 4b ve 4c sigorta türlerinden birine sahip olan vatandaşlar emeklilik yaşı ile birlikte emeklilik yılını sorguluyor. Emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ile emeklilik yaşını tamamlamak gerekiyor. Peki emekli hesaplama nasıl yapılır? Ne zaman emekli olurum? Emeklilik her çalışan en büyük hayallerinden birdir. Yıllardır çalışıp emeklilik hayali kuran vatandaşlar, ileriki dönemlerde rahat bir hayat sürmek için emeklilik umutlarını sürdürüyor. Belirli şartları yerine getirenler emeklilik maaşlarını almaya hak kazanmakta. Emeklilik günü gelenlere emeklilik maaşı bağlanmakta.