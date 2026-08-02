ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek
Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN, geliştirmiş olduğu ASELFLIR-500 elektro-optik sistemini Güney Afrika üretimi Mwari insanlı uçağına başarıyla entegre ederek küresel çapta kritik bir eşiği aştı. Bu teknolojik başarı Yunan medyasında geniş yankı uyandırırken, sistemin insanlı yabancı platformlarda yer almasının Türkiye'nin hava gücüne katacağı stratejik üstünlük komşu ülkede endişeyle karşılandı. Uzmanlar, yerli ve milli sistemlerin uluslararası pazardaki bu tür entegrasyonlarının yeni ihracat kapılarını aralayacağını vurguluyor.