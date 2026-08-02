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ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek

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ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek

Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN, geliştirmiş olduğu ASELFLIR-500 elektro-optik sistemini Güney Afrika üretimi Mwari insanlı uçağına başarıyla entegre ederek küresel çapta kritik bir eşiği aştı. Bu teknolojik başarı Yunan medyasında geniş yankı uyandırırken, sistemin insanlı yabancı platformlarda yer almasının Türkiye'nin hava gücüne katacağı stratejik üstünlük komşu ülkede endişeyle karşılandı. Uzmanlar, yerli ve milli sistemlerin uluslararası pazardaki bu tür entegrasyonlarının yeni ihracat kapılarını aralayacağını vurguluyor.

#1
Foto - ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek

ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR-500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi, Güney Afrika'nın Mwari (COIN) uçağına entegre edildi. Bu, sistemin yabancı bir insanlı platforma ilk entegrasyonu olma özelliğini taşıyor.

#2
Foto - ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek

Yunan basını, Mwari uçağının Güney Afrika merkezli Paramount Aerospace Industries tarafından geliştirildiğini aktarırken, bu entegrasyonun, Mwari'nin keşif, gözetleme, hedef tespiti, izleme ve işaretleme yeteneklerini geliştireceğini duyurdu.

#3
Foto - ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek

Haberde, ASELFLIR-500'ün insanlı bir platforma ilk kez entegre edildiği dile getirilirken, sistemin daha önce Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, AKINCI ve ANKA-III insansız hava araçlarında kullanıldığı dile getirildi.

#4
Foto - ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek

Bu gelişmenin yeni çalışmaları beraberinde getireceğinin altı çizilen haberde, hem insanlı hem de insansız hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanan ASELFLIR-500'ün, yüksek çözünürlüklü orta dalga kızılötesi kamera, gündüz kamerası ve kısa dalga kızılötesi görüntüleme kanalını entegre ettiği belirtildi.

#5
Foto - ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek

Sistemin, lazer mesafe ölçümü, lazer hedef belirleme, hedef takibi, hassas stabilizasyon ve gelişmiş görüntü işleme yetenekleriyle çalıştığı aktarılan haberde, ASELSAN'ın yerli ürününü bugüne kadar 20'den fazla ülkeye ihraç ettiği dile getirildi.

#6
Foto - ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek

Haberde son olarak ASELFLIR-500'ün insanlı bir platforma entegre edilmesinin ilk kez gerçekleştiği ve bunun da, Güney Afrika'dan edinilen bilgi birikimiyle, Türkiye'nin yerli insanlı savaş araçlarına entegrasyonunun test edilmesinin önünü açacağı belirtildi.

#7
Foto - ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek

Türkiye'nin bu alanda yapacağı çalışmaların ve elde edilecek başarıların Yunanistan için çok büyük bir sorun olduğu aktarılan haberde, Yunan insansız hava araçlarının risk altında olduğu vurgulandı.

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