  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kırşehir’de yolun ortasında klozeti görenler hayatının şokunu yaşadı! Sebebi tepki çekti ASELSAN’ın keskin gözleri ilke imza attı! ASELFLIR-500 sahneye çıkınca resmen tutuştular: Devamı mutlaka gelecek 14 Ağustos tarihi işaret edildi, yeni katılımlar yolda: Herkesi ters köşe yapacak üç isim AK Parti’ye geçiyor Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için... İsrail ordusundan müjde geldi İbn-i Sina’nın asırlık şifa yaprağı: kötü Kokuları yok ediyor, en çok Bursa'da yetişiyor! Bilinmeyen mucizevi faydaları Resmen belge yayınladılar: 'Kovid-19 Laboratuvardan Sızdı!' Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu! CHP’liler göbek atıyordu! Festivalde elektrikler kesilince olanlar oldu!
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için...

İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde su ve sanitasyon sistemleri tamamen çöktü.

#1
Foto - Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için...

Kavurucu sıcakların etkisiyle derinleşen su krizi, çadırlarda yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinliyi tanker kuyruklarına mahkum ederek hayatta kalma mücadelesini durma noktasına getirdi. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde su ve sanitasyon altyapısının kullanılamaz hale gelmesi sonucu yaşanan su krizi giderek derinleşiyor. Binlerce Filistinli, saldırılara rağmen hayatta kalabilmek için temiz suya ulaşabilme amacıyla büyük bir mücadele veriyor.

#2
Foto - Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için...

SU BULUNAMIYOR Saldırılar nedeniyle evleri yıkılan ve çadırlarda yaşayan Filistinliler için su, en kıt kaynaklardan biri haline geldi. Aileler, belirli aralıklarla gelen ve yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar su sağlayan su tankerlerine bağımlı hale geldi.

#3
Foto - Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için...

İNSANİ KRİZ Ayrıca kavurucu yaz sıcakları su ihtiyacını artırırken, su kaynaklarının giderek azalmasıyla kamplarda yaşanan insani kriz daha da ağırlaşıyor. Filistinli Fadi Al-Amarin, suyun yerinden edilmiş aileler için en acil ihtiyaçlardan biri haline geldiğini belirterek su kıtlığının savaşın Gazze halkına dayattığı en büyük zorluklardan biri olduğunu kaydetti. Al-Amarin, evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin ve saldırılardan etkilenen diğer sivillerin su altyapısının tahrip edilmesi ve temiz suya erişimin zorluğu nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiğini belirtti.

#4
Foto - Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için...

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÇAĞRI Al-Amarin, uluslararası kuruluşlara, Gazze Şeridi genelinde ailelere su ulaştırmak için desteklerini ve çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısı yaptı. Louay Hamdan da su arayışının hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek ailesinin, her gün saat 06.00'da kalkıp su alma umuduyla uzun kuyruklarda beklediğini söyledi. Hamdan, İsrail saldırılarının evlerini yerle bir ettiğini ve temiz su kaynağı olmayan kamplarda yaşamaya mecbur kaldıklarını ifade etti.

#5
Foto - Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için...

HER GÜN SU TANKERLERİNİN PEŞİNDE KOŞMAK ZORUNDALAR Hamdan, kadın ve çocuk demeden tüm sivillerin her gün su tankerlerinin peşinden koşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Hamdan, su temini mücadelesinin, saldırıların başlamasından bu yana Gazze halkının karşı karşıya kaldığı çok daha geniş bir insani krizin bir parçası olduğunu, zorlu yaşam şartlarının devam ettiğini ve temel hizmetlerin çöktüğünü vurguladı.

#6
Foto - Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için...

NÜFUSUN YÜZDE 85'İ İÇME SUYUNA ERİŞEMİYOR Gazze Su İdaresi'ne göre Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i güvenli içme suyuna erişemiyor ve su tankerleriyle yapılan su dağıtımlarına bağımlı durumda. Yetkililer ayrıca Gazze'nin su temini ve atıksu altyapısının yüzde 85 ila yüzde 90'ının büyük su boru hatları ve tuz arıtma tesisleri de dahil olmak üzere tahrip edildiğini belirtti. İsrail saldırıları nedeniyle tuz arıtma tesislerinin yaklaşık yüzde 85'i faaliyetlerini durdurdu ve bu durum Gazze Şeridi genelindeki su krizini daha da kötüleştirdi.

#7
Foto - Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!
Gündem

Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!

MİT tırları davasının firari sanığı terörist FETÖ’cü Can Dündar, Fransa’da bir kafede otururken kendisini tanıyan vatansever bir gurbetçi va..
Tek başına ordu gibi! Melih Gökçek sosyal medyada ezdi geçti
Gündem

Tek başına ordu gibi! Melih Gökçek sosyal medyada ezdi geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek’in resmi X (eski ismiyle Twitter) hesabı, 2 ay üst üste en çok etkileşim alan sosyal ..
Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti
Dünya

Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

Filistin resmi ajansı'na göre, sabah saatlerinden itibaren Filistinliler Mescid-i Aksa’ya akın etti.
Sekülerizmin gönüllü köleleri: Bedenini pazara çıkaran modern objeler
Aktüel

Sekülerizmin gönüllü köleleri: Bedenini pazara çıkaran modern objeler

Türkiye'nin seküler ve Batıcı mürtecileri tarafından on yıllardır topluma dayatılan "Modernizm kadını özgürleştirdi, Osmanlı'nın karanlığınd..
Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi! Desteği marjinal gruplara, imzası ahlaksızlığaydı
Gündem

Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi! Desteği marjinal gruplara, imzası ahlaksızlığaydı

Kariyeri boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti. Sosyal medyada ailesi tarafından ölüm haberi duyu..
Gazeteci Mehmet Beyhan’dan Doğu Akdeniz uyarısı! ABD’nin sinsi yasa planı ifşa oldu!
Gündem

Gazeteci Mehmet Beyhan’dan Doğu Akdeniz uyarısı! ABD’nin sinsi yasa planı ifşa oldu!

Milat Gazetesi yazarı Mehmet Beyhan, ABD Senatosu’ndan geçen S.4443 kodlu yasa tasarısının Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de denklem dışı bırakmayı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23