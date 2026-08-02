Gazze susuzluk çekiyor! Hayatta kalabilmek için...

İNSANİ KRİZ Ayrıca kavurucu yaz sıcakları su ihtiyacını artırırken, su kaynaklarının giderek azalmasıyla kamplarda yaşanan insani kriz daha da ağırlaşıyor. Filistinli Fadi Al-Amarin, suyun yerinden edilmiş aileler için en acil ihtiyaçlardan biri haline geldiğini belirterek su kıtlığının savaşın Gazze halkına dayattığı en büyük zorluklardan biri olduğunu kaydetti. Al-Amarin, evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin ve saldırılardan etkilenen diğer sivillerin su altyapısının tahrip edilmesi ve temiz suya erişimin zorluğu nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiğini belirtti.