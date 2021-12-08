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Ekonomi
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Emekliler yen yılda ne kadar zam alacak? 2022 SGK Bağkur, memur emekli zammı son dakika!

2021-12-08 08:38:19
Emekliler yen yılda ne kadar zam alacak? 2022 SGK Bağkur, memur emekli zammı son dakika!

Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2020 ? Emekli Ocak zammı 2022 oldu mu? 2022 memur ve emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? sorularına milyonlarca SGK, Bağkur, Memur emeklisi tarafından cevap aranıyor. Milyonlarca emeki maaşlarına 2022 Ocak ayında gelecek olan zammı bir hayli merak eder oldu. Peki emekli ne kadar zam alacak? SGK, Bağkur, memur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacak? İşte detaylar. SGk, Bağkur ve memur emeklisinin yanıda kamuda çalışan binlerce memurun 2022 Ocak ayında alacakları zamlı maaşların belirlenmesi için son viraja girildi.

#1
Foto - 2022 yılında alacakları zamlı maaşları merak eden emekliler ve memurlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Emekli zam oranları milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Peki, memur ve emekli zamları ne kadar olacak? 2022 zamları ne zaman açıklanacak?Hürriyet yazarı Noyan Doğan emekli maaş zammına ilişkin önemli bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte Noyan Doğan’ın emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? sorusuna verdiği cevap: “Emekliler ve görevdeki memurların gözü kulağı yeni yıl zamlarında.

2022 yılında alacakları zamlı maaşları merak eden emekliler ve memurlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Emekli zam oranları milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Peki, memur ve emekli zamları ne kadar olacak? 2022 zamları ne zaman açıklanacak?Hürriyet yazarı Noyan Doğan emekli maaş zammına ilişkin önemli bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte Noyan Doğan’ın emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? sorusuna verdiği cevap: “Emekliler ve görevdeki memurların gözü kulağı yeni yıl zamlarında.

#2
Foto - Açıklanan kasım ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağı kesinleşti. Sadece memur ve emeklileri için değil açıklanan enflasyon ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammı da netleşmeye başladı. Önce memur emeklileri ve görevdeki memurlar ile başlayalım. Görevdeki memurlar ve emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor.

Açıklanan kasım ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağı kesinleşti. Sadece memur ve emeklileri için değil açıklanan enflasyon ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammı da netleşmeye başladı. Önce memur emeklileri ve görevdeki memurlar ile başlayalım. Görevdeki memurlar ve emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor.

#3
Foto - Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek. TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE’de 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu.

Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek. TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE’de 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu.

#4
Foto - Bu da şu anlama geliyor; 5 aylık enflasyon, toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3’lük oranı geçtiği için şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 7.47’lik enflasyon farkı oluşmuş durumda. Eğer senenin son altı ayının enflasyonu aynı düzeyde olursa 2022’nin ocak ayında memur ve emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 zammın üzerine yüzde 7.47 enflasyon farkı da eklenince maaşlarını toplam yüzde 12.47 zamlı alacaklar.

Bu da şu anlama geliyor; 5 aylık enflasyon, toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3’lük oranı geçtiği için şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 7.47’lik enflasyon farkı oluşmuş durumda. Eğer senenin son altı ayının enflasyonu aynı düzeyde olursa 2022’nin ocak ayında memur ve emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 zammın üzerine yüzde 7.47 enflasyon farkı da eklenince maaşlarını toplam yüzde 12.47 zamlı alacaklar.

#5
Foto - Buna göre de 2022’nin başında en düşük emekli aylığı ek ödeme hariç 3.600 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılaşacak. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 2022’nin ocak ayında aile yardım ödeneği ve diğer ücretler hariç 5.440 liraya çıkacak.

Buna göre de 2022’nin başında en düşük emekli aylığı ek ödeme hariç 3.600 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılaşacak. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 2022’nin ocak ayında aile yardım ödeneği ve diğer ücretler hariç 5.440 liraya çıkacak.

#6
Foto - Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı 18.100 liraya, 1/4 öğretmenin maaşı 7.370 liraya, 8/1 polis memurunun maaşı 8.357 liraya, 5/1 üniversite mezunu hemşirenin maaşı 7.149 liraya, 1/4 uzman doktoranı maaşı 11.351 liraya çıkacak. Tabi bu hesaplamalar belirttiğim gibi 5 aylık enflasyonun aynı kalması durumunda geçerli, enflasyon artarsa enflasyon farkı da artacağından bu maaşlar biraz daha artacak.

Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı 18.100 liraya, 1/4 öğretmenin maaşı 7.370 liraya, 8/1 polis memurunun maaşı 8.357 liraya, 5/1 üniversite mezunu hemşirenin maaşı 7.149 liraya, 1/4 uzman doktoranı maaşı 11.351 liraya çıkacak. Tabi bu hesaplamalar belirttiğim gibi 5 aylık enflasyonun aynı kalması durumunda geçerli, enflasyon artarsa enflasyon farkı da artacağından bu maaşlar biraz daha artacak.

#7
Foto - Yeri gelmişken, memurlara, toplu sözleşme dışında enflasyondaki artışa göre ek zam yapılması konusuna da değineyim. Evet, bir kereliğe mahsus olmak üzere böyle bir zam gündemde ve toplu sözleşmeye ek protokolle ekleneceği, hatta ocak ayındaki zamlı maaşlara yansıtılacağı da kesin gözüküyor. Ancak zammın ne kadar olacağı ve daha da önemlisi memur emeklilerini kapsayıp kapsamayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Yeri gelmişken, memurlara, toplu sözleşme dışında enflasyondaki artışa göre ek zam yapılması konusuna da değineyim. Evet, bir kereliğe mahsus olmak üzere böyle bir zam gündemde ve toplu sözleşmeye ek protokolle ekleneceği, hatta ocak ayındaki zamlı maaşlara yansıtılacağı da kesin gözüküyor. Ancak zammın ne kadar olacağı ve daha da önemlisi memur emeklilerini kapsayıp kapsamayacağı henüz netlik kazanmış değil.

#8
Foto - 2021 yılında ise hem memurlar hem de emeklileri geçmiş toplu sözleşmeden kaynaklı bu yılın ocak-haziran döneminde yüzde 3’lük zam ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlarını yüzde 7.36 zamlı; temmuz ayında ise yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8.45 zamlı almışlardı. Böylece memur ve emeklilerinin 2021 yılı maaş zamları toplamda yüzde 15.81 olmuştu. 2022’de yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artacak.

2021 yılında ise hem memurlar hem de emeklileri geçmiş toplu sözleşmeden kaynaklı bu yılın ocak-haziran döneminde yüzde 3’lük zam ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlarını yüzde 7.36 zamlı; temmuz ayında ise yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8.45 zamlı almışlardı. Böylece memur ve emeklilerinin 2021 yılı maaş zamları toplamda yüzde 15.81 olmuştu. 2022’de yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artacak.

#9
Foto - Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumu ne olacak? İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor.

Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumu ne olacak? İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor.

#10
Foto - 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.

2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı."

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