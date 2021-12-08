2021-12-08 08:38:19 Emekliler yen yılda ne kadar zam alacak? 2022 SGK Bağkur, memur emekli zammı son dakika!
Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2020 ? Emekli Ocak zammı 2022 oldu mu? 2022 memur ve emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? sorularına milyonlarca SGK, Bağkur, Memur emeklisi tarafından cevap aranıyor. Milyonlarca emeki maaşlarına 2022 Ocak ayında gelecek olan zammı bir hayli merak eder oldu. Peki emekli ne kadar zam alacak? SGK, Bağkur, memur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacak? İşte detaylar. SGk, Bağkur ve memur emeklisinin yanıda kamuda çalışan binlerce memurun 2022 Ocak ayında alacakları zamlı maaşların belirlenmesi için son viraja girildi.