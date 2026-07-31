Gündeme oturan saldırı: Savunma sanayi tesisi vuruldu

Eski bir üst düzey Amerikan istihbarat yetkilisi olan Anthony Vinci, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Rusya için tesisin kime ait olduğunun, Rusya’nın derinliklerine saldıran silahlar ürettiği sürece bir fark yaratmadığını belirtti. Vinci, “Patriot füzeleri veya başka herhangi bir Amerikan sistemi Ukrayna’da üretilseydi, Ruslar da o üretim tesisini vururdu” ifadelerini kullandı.