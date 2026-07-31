Gündeme oturan saldırı: Savunma sanayi tesisi vuruldu
Savaş ve çatışma ortamı yayılarak devam ederken insansız hava aracı üretimi yapan tesis balistik füzelerle vuruldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savaş ve çatışma ortamı yayılarak devam ederken insansız hava aracı üretimi yapan tesis balistik füzelerle vuruldu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ve Amerikan şirketine ait bir insansız hava aracı (İHA) üretim tesisine ilk kez saldırı düzenledi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, geçen hafta Rus balistik füzesiyle vurulan tesis, Terminal Autonomy adlı şirkete ait.
Guardian’ın şirket faaliyetlerine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, Terminal Autonomy’nin Rus sinyal karıştırma sistemlerine karşı dayanıklı hedefleme sistemleriyle donatılmış, “derin darbe” yeteneğine sahip hassas İHA’lar ürettiği belirtiliyor. Tesiste aylık olarak bin adede kadar farklı tipte insansız hava aracı üretiliyordu.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Kiev’in güneybatı kesiminde Ukrayna-Amerikan ortak girişimi uzmanlarının katkısıyla aylık yaklaşık bin İHA üretilen ve depolanan bir tesisin vurulduğunu bildirmişti. Bu tesis, başta AQ-400 Scythe (“Kosa”), AQ-100 Bayonet (“Ştık”) gibi saldırı İHA’ları ve RQ-100 Scout (“Skaut”) keşif İHA’ları olmak üzere çeşitli platformları üretiyordu.
Tesisin adı olan “terminal otonomi” (terminal autonomy), bir İHA saldırısının son aşamasını tanımlamak için kullanılan bir terim. Bu aşamada, savunma kuvvetleri radyo dalgalarını ve mobil iletişimi bastırmaya başladığında, insansız hava aracının kontrolü yapay zekaya geçiyor ve İHA hedefine kendi başına yöneliyor.
Eski bir üst düzey Amerikan istihbarat yetkilisi olan Anthony Vinci, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Rusya için tesisin kime ait olduğunun, Rusya’nın derinliklerine saldıran silahlar ürettiği sürece bir fark yaratmadığını belirtti. Vinci, “Patriot füzeleri veya başka herhangi bir Amerikan sistemi Ukrayna’da üretilseydi, Ruslar da o üretim tesisini vururdu” ifadelerini kullandı.
Bu saldırı, Rusya’nın savaş boyunca Ukrayna’daki yabancı savunma sanayi tesislerine yönelik ilk doğrudan vuruşu olması açısından önem taşıyor.
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