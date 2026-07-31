Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarından kötü haber geldi. Fiyatlara yüklü bir zam yapıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarından kötü haber geldi. Fiyatlara yüklü bir zam yapıldı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Motorinin litre fiyatına 31 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,71 TL zam yapıldı.
Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan artışla birlikte motorin fiyatı birçok ilde 80 TL seviyesini aştı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 67.18 TL, Motorin: 80.97 TL, LPG: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 67.02 TL, Motorin: 80.82 TL, LPG: 30.59 TL
Ankara: Benzin: 68.14 TL, Motorin: 82.09 TL, LPG: 31.29 TL
İzmir: Benzin: 68.44 TL, Motorin: 82.37 TL, LPG: 31.19 TL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23