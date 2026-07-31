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Ekonomi
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Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarından kötü haber geldi. Fiyatlara yüklü bir zam yapıldı.

#1
Foto - Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

#2
Foto - Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

#3
Foto - Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

Motorinin litre fiyatına 31 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,71 TL zam yapıldı.

#4
Foto - Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan artışla birlikte motorin fiyatı birçok ilde 80 TL seviyesini aştı.

#5
Foto - Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

#6
Foto - Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

#7
Foto - Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 67.18 TL, Motorin: 80.97 TL, LPG: 31.19 TL

#8
Foto - Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 67.02 TL, Motorin: 80.82 TL, LPG: 30.59 TL

#9
Foto - Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

Ankara: Benzin: 68.14 TL, Motorin: 82.09 TL, LPG: 31.29 TL

#10
Foto - Türkiye yeni güne büyük bir zamla uyandı: Maalesef kötü haber geldi

İzmir: Benzin: 68.44 TL, Motorin: 82.37 TL, LPG: 31.19 TL

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