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Şaşırtan karar: Ünlü patron elindeki hastaneleri peş peşe bankalara sattı

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Şaşırtan karar: Ünlü patron elindeki hastaneleri peş peşe bankalara sattı

Mehmet Bektur’un Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği Tınaztepe Sağlık Grubu’nda satış süreci hız kazandı. Grup, peş peşe satış kararları aldı.

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Foto - Şaşırtan karar: Ünlü patron elindeki hastaneleri peş peşe bankalara sattı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmirli sağlıkçı ve hastane patronu Mehmet Bektur’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tınaztepe Sağlık Grubu, Buca’daki hastanesinin binasının mülkiyetinden sonra Bornova’daki Galen hastanesinin binasının mülkiyetini de ‘sat ve geri kirala’ yöntemiyle elden çıkardı. Ünlü patron bu hamle ile büyük bir vergi avantajına kavuştu.

#2
Foto - Şaşırtan karar: Ünlü patron elindeki hastaneleri peş peşe bankalara sattı

Tınaztepe, İzmir Bayraklı’da bulunan Galen Hastanesi binasının mülkiyetini Kuveyt Türk Katıım Bankası A.Ş.’ye 1 milyar 50 milyon TL’ye sattı. Sağlık şirketi ile banka arasında, erken kapama opsiyonlu, 60 ay vadeli bir finansal kiralama sözleşmesi imzalandı.

#3
Foto - Şaşırtan karar: Ünlü patron elindeki hastaneleri peş peşe bankalara sattı

Tınaztepe Sağlık Grubu, aynı yöntemle Buca’daki Tınaztepe Hastanesi’nin binasının mülkünü QNB Finansal Kiralama A.Ş.’ye 581 milyon TL'ye satmıştı.

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