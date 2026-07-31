Yine yaptı yapacağını: Melih Gökçek'ten 1 lira 3 kuruşluk bağış
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından gündeme oturacak bir paylaşımda bulundu.
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından gündeme oturacak bir paylaşımda bulundu.
Yeni Parti lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partinin bağış kabul etmeye başladığını duyurdu. Bağış sayfasını sosyal medya hesabından duyuran Özel, "Yeni partiyi millet kurdu, millet büyütecek ve yeni partiyi millet iktidara taşıyacak" dedi. Kampanyanın duyurulmasının ardından bir günde 31 bin 934 kişi toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağışta bulundu.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Özel'in başlattığı dayanışma kampanyasına 1 lira 3 kuruş bağış yaptığını sosyal medyadan duyurdu.
Gökçek, "Özgür, halktan para isteyince dayanamadım, ben de yardıma karar verdim. Ve Yeni Parti'ye yani Özgür Özel'e ben de yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı ama banka 1 liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum" dedi.
Gökçek, paylaşımına devam etti: "Özgür, benim yardımımı lütfen dikkatli kullan. Parayı çarçur etmeyin. Bir de paraya Veli Ağbaba'ya dokundurtmayın. Cebine atar diye korkuyorum. Twitter alemi, yardımımı nasıl buldunuz?"
Gökçek, bağış yaptığına dair banka dekontunu da paylaştı.
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