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Şaşırtan karar: Ünlü patron elindeki hastaneleri peş peşe bankalara sattı Yine yaptı yapacağını: Melih Gökçek'ten 1 lira 3 kuruşluk bağış Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı! Hasta taşıyan ambulans tırla çarpıştı! 3'ü sağlıkçı 6 yaralı Selma Savcı yazdı: Gazze'de soykırımcılardan periyodik işkence! Savcı Sayan'dan görülmemiş hareket! O isim istifa edince adağını yerine getirdi: Kurban kesti Cem Küçük'le ilgili gündemi sarsan iddia: O isimlerin şikayeti sonrası gözaltına alınmış Şok karar alındı: Savunma sanayi devine ihracat kontrolü cezası
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Yine yaptı yapacağını: Melih Gökçek'ten 1 lira 3 kuruşluk bağış

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Yine yaptı yapacağını: Melih Gökçek'ten 1 lira 3 kuruşluk bağış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından gündeme oturacak bir paylaşımda bulundu.

#1
Foto - Yine yaptı yapacağını: Melih Gökçek'ten 1 lira 3 kuruşluk bağış

Yeni Parti lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partinin bağış kabul etmeye başladığını duyurdu. Bağış sayfasını sosyal medya hesabından duyuran Özel, "Yeni partiyi millet kurdu, millet büyütecek ve yeni partiyi millet iktidara taşıyacak" dedi. Kampanyanın duyurulmasının ardından bir günde 31 bin 934 kişi toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağışta bulundu.

#2
Foto - Yine yaptı yapacağını: Melih Gökçek'ten 1 lira 3 kuruşluk bağış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Özel'in başlattığı dayanışma kampanyasına 1 lira 3 kuruş bağış yaptığını sosyal medyadan duyurdu.

#3
Foto - Yine yaptı yapacağını: Melih Gökçek'ten 1 lira 3 kuruşluk bağış

Gökçek, "Özgür, halktan para isteyince dayanamadım, ben de yardıma karar verdim. Ve Yeni Parti'ye yani Özgür Özel'e ben de yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı ama banka 1 liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum" dedi.

#4
Foto - Yine yaptı yapacağını: Melih Gökçek'ten 1 lira 3 kuruşluk bağış

Gökçek, paylaşımına devam etti: "Özgür, benim yardımımı lütfen dikkatli kullan. Parayı çarçur etmeyin. Bir de paraya Veli Ağbaba'ya dokundurtmayın. Cebine atar diye korkuyorum. Twitter alemi, yardımımı nasıl buldunuz?"

#5
Foto - Yine yaptı yapacağını: Melih Gökçek'ten 1 lira 3 kuruşluk bağış

Gökçek, bağış yaptığına dair banka dekontunu da paylaştı.

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