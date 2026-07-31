Trump’ın iddiası ortalığı çok fena karıştırdı! Türkiye detayı herkese sürpriz oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakması konusunda tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklayarak, süreçte arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Hamas ise İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde silah bırakmayacaklarını duyururken, Filistin İslami Cihad Hareketi de anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.