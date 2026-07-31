Trump’ın iddiası ortalığı çok fena karıştırdı! Türkiye detayı herkese sürpriz oldu

Silah konusunun tek başına değerlendirilemeyeceğini ifade eden Hamad, bunun İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı gibi temel başlıklarla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. İsrail'in anlaşmaya tam olarak uymasının şart olduğunu vurgulayan Hamad, İsrail'in yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda Hamas'ın da herhangi bir adım atmayacağını yineledi. Hamad ayrıca, İsrail'in Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın ilk aşamasında yaklaşık 3 bin 500 ihlal gerçekleştirdiğini öne sürerek, "İsrail, kalleşlik ve öldürme üzerine kurulu saldırgan bir devlettir, bu yüzden anlaşmaya uymadı." ifadelerini kullandı.