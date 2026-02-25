Emekliler bu tarihi kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bütün para elden gidebilir
Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrilmişken, kritik bir uyarı geldi.
Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli için kritik süreç başladı. Henüz emekli olmayan ancak şartları sağlayan vatandaşların 28 Şubat'a kadar SGK'ya dilekçe vermemesi halinde bu yılki bayram ikramiyesinden yararlanamayacak.
2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi için ödemelerin bayramdan önce, mart ayının ortasından itibaren tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılması planlanıyor.
İkramiyeyi almak isteyen emekliler için zaman daralıyor. Henüz emekli olmayan ve şartları uyan vatandaşların, 28 Şubat gününe kadar dilekçelerini SGK'ya ulaştırmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak.
Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları tam ödeme alacak. Dul ve yetimler ise aylık oranlarına göre hisseli ödeme alacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlara da derecelerine göre ödeme yapılacak.
65 yaş aylığı, engelli aylığı alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanlar ise SGK'nın bayram ikramiyesinden yararlanamayacak.
