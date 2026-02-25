  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Emekliler bu tarihi kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bütün para elden gidebilir
Haber Merkezi

Emekliler bu tarihi kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bütün para elden gidebilir

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrilmişken, kritik bir uyarı geldi.

#1
Foto - Emekliler bu tarihi kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bütün para elden gidebilir

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli için kritik süreç başladı. Henüz emekli olmayan ancak şartları sağlayan vatandaşların 28 Şubat'a kadar SGK'ya dilekçe vermemesi halinde bu yılki bayram ikramiyesinden yararlanamayacak.

#2
Foto - Emekliler bu tarihi kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bütün para elden gidebilir

2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi için ödemelerin bayramdan önce, mart ayının ortasından itibaren tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılması planlanıyor.

#3
Foto - Emekliler bu tarihi kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bütün para elden gidebilir

İkramiyeyi almak isteyen emekliler için zaman daralıyor. Henüz emekli olmayan ve şartları uyan vatandaşların, 28 Şubat gününe kadar dilekçelerini SGK'ya ulaştırmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak.

#4
Foto - Emekliler bu tarihi kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bütün para elden gidebilir

Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları tam ödeme alacak. Dul ve yetimler ise aylık oranlarına göre hisseli ödeme alacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlara da derecelerine göre ödeme yapılacak.

#5
Foto - Emekliler bu tarihi kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bütün para elden gidebilir

65 yaş aylığı, engelli aylığı alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanlar ise SGK'nın bayram ikramiyesinden yararlanamayacak.

#6
Foto - Emekliler bu tarihi kaçırırsa çıra gibi yanacak! Bütün para elden gidebilir

