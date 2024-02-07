  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

En düşük emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu! Ankara'dan sızdırıldı, emekliler bayram edecek

İstanbul'da en çok nereli var?

Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

İngiltere'nin konuştuğu Nostradamus kehaneti! Kral Charles tahttan düşecek

Kardeş ülke Azerbaycan SANDIK BAŞINDA! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili ABD'den ilk açıklama geldi! ABD gergin

'Tahliye’ polemiğinde kiracı galip geldi: 50 bin TL masraf ev sahibinden çıktı

Suudi Arabistan, Yunanistan'ı tir tir titreten Türk silahına talip oldu! Hemen almak istiyorlar

TOGG o dünya devine satılacak! Alıp kendi ülkelerinde üretecekler... Ünlü yatırımcıdan herkesi şaşırtan iddia

4 ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Ekonomi
29
Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

2024-02-07 10:05:03
Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

SSK emekli ek zam farkı için ödemeler dün başladı. Bağ-Kur emekli ek zam farkı ödemeleri de bugün başlıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmesi sonrası emekli maaşlarında 2 bin 500 liralık fark oluşmuştu. Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi ise emekli olduğunda ne kadar emekli maaşı alacağını bilmek istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ise milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet’e yükledi. 3600 prim gününü dolduran herkes e-Devlet üzerinden yapacağı sorgulamayla mevcut prim gün sayısı ve bugünün şartlarına göre alacağı emekli maaşını görebiliyor.

#1
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'na her ay işveren tarafından primler yatırılıyor.

#2
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Bu primlerin toplamı 3600 günü aştığında çalışan herkes ne kadar emekli maaşı alabileceğini e-Devlet üzerinden görebiliyor.

#3
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Bir ayı aşkın süredir emekli maaşı hesaplama sistemi kapalı tutulmuştu.

#4
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Yeni zam oranları yüklendi ve sistem yeniden devreye alındı.

#5
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, olası emekli maaşını öğrenmek isteyenler sadece birkaç saniye içinde ne kadar emekli maaşı alacağını öğrenebiliyor.

#6
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

İşte uygulamanız gereken adımlar şöyle:

#7
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

E-Devlet'e giriş yap Arama kısmına "Ne kadar emekli maaşı alırım" yaz SGK'lılar için "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıkla

#8
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

4.Penceredeki bilgilendirme yazısındaki tiki işaretleyip "Devam Et" butonuna tıkla

#9
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Bağ-Kurlular için ise arama kısmına "4B Emekli Aylığı Hesaplama" yazılması ve gerekli detayların işaretlenmesi gerekiyor.

#10
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Bağ-Kurlular 5400 günü doldurduktan sonra olası emekli aylıklarını görüntüleyebiliyor.

#11
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Yeni açılan pencerede çalışılan sektör ve bakmakla yükümlü olunan kişi varsa bu seçenekleri de işaretleyip son adım olan "Hesapla" butonunu tıklamak gerekiyor.

#12
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Son gelen pencerede olası emekli maaşı, ek ödeme tutarı, aylık ve yıllık ortalama kazançlar, dönemlere göre aylık bağlanma oranları ve yine dönemlere prim gün sayılarınız ortaya çıkıyor.

#13
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

AYLIK BAĞLANMA ORANINA DİKKAT: Aylık bağlanma oranı ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek maaş alınıyor. Aylık bağlanma oranı her yıl 2 puan artıyor.

#14
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Yani en yüksekten prim yatıranın da ABO'su 2 puan en düşükten prim yatıranın da ABO'su 2 puan artıyor.

#15
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Primlerinizin yüksek olması emekli maaşınızı etkileyen en büyük faktörler arasında yer alıyor.

#16
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

İşvereniniz asgari ücretten prim gösteriyor ve ücretiniz de asgari ücretten yüksekse bu duruma itiraz edip gerçek maaşınız üzerinden primlerin yatırılmasını talep etmeniz gerekiyor.

#17
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Aksi halde emeklilik zamanınız geldiğinde en düşük emekli maaşına sahip olursunuz.

#18
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

AYLIK BAĞLANMA ORANINI YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR? ﻿﻿Aylık bağlanma oranını yükseltmek için uzun yıllar çalışmanız gerekiyor.

#19
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Örnek vermek gerekirse 10 yıldır çalışan birisinin aylık bağlanma oranı 20 olarak görünüyor.

#20
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Bu kişi 30 yıl daha çalışsa aylık bağlanma oranı 80 puana ulaşacak.

#21
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

40 yıllık çalışma sonrasında eğer primler de yüksekten ödenmişse emekli maaşı da günümüz şartlarında yüksek olmuş olacak.

#22
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞIYORSANIZ SGK'NIZI ÖDETTİRİN İkinci bir işte çalışıyorsanız bu iş için de SGK prim ödemenizin yapılmasını talep edin. Böylece ödediğiniz prim miktarı artacağı için daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz.

#23
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

SSK EMEKLİLERİ EK ZAM FARKINI ALDI SIRA BAĞ-KUR’LUDA ﻿Emekli maaşı zam farkı ödemeleri ise dün başladı. SSK emeklileri 11,68’lik ek zamdan doğan farklarını dün hesaplarında gördü.

#24
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Yüzde 49,25’lik zam sonrası maaşı 10 bin liranın altında kalan SSK emeklileri için Hazine desteği devreye girdi.

#25
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Sırada Bağ-Kur emeklileri var. Bağ-Kur’lu emekliler ise farklarını bugün almaya başlayacak.

#26
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

• Kök aylık 7000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 9.630 TL – Yüzde 49,25 zamlı 10.448 TL – Fark 818 TL • Kök aylık 7600 TL – Yüzde 37,57 zamlı 10.455 TL – Yüzde 49,25 zamlı 11.343 TL – Fark 888 TL • Kök aylık 8000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 11.005 TL – Yüzde 49,25 zamlı 11.940 TL – Fark 935 TL • Kök aylık 10.000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 13.757 TL – Yüzde 49,25 zamlı 14.925 TL – Fark 1.168 TL

#27
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da milyonlarca emeklinin yeni kök aylıklarını e-Devlet sistemine yükledi. Böylece kesinleşen kök maaşlar ortaya çıktı.

#28
Foto - Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin fark tutarı 26 Ocak’ta ödenmeye başlandı. Ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL olarak duyurulmuştu.

Mısır'dan Türkiye'ye olay teklif
Teknoloji

Mısır'dan Türkiye'ye olay teklif

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Mısır Askeri Üretim Bakanı Mohamed Salaheddin Mostafa arasında yapılan görüşmede ortak mühimmat üre..
MEB'ten öğretmenlere müjde
Eğitim

MEB'ten öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerine müjde verdi.
Depremzedeler canlı yayında Halk TV'ye zor anlar yaşattı
Gündem

Depremzedeler canlı yayında Halk TV'ye zor anlar yaşattı

6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü vesilesiyle yapılan anma törenlerinde ve canlı yayınlarda CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a büyü..
DEM Parti karıştı! Başak Demirtaş çekiliyor… Kararı Kandil verecek
Gündem

DEM Parti karıştı! Başak Demirtaş çekiliyor… Kararı Kandil verecek

DEM Parti'de Başak Demirtaş kaosu sürüyor. Parti içerisinde başlayan tartışmalar sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekileceği öğrenildi...
Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş
Gündem

Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında dest..
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor! Acaba doğru mu? Dayakçılar atıldı da namaz kılanların suçu ne?
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor! Acaba doğru mu? Dayakçılar atıldı da namaz kılanların suçu ne?

Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenlerin yakasına Atatürk rozeti takmama iddiasıyla başlayan ve 2 subayın darp edilmesiyle sonuçlanan olay sonrası..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23