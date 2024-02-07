Emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız? Tüm çalışanların merak ettiği hesaplama e-Devlet'e yüklendi

SSK emekli ek zam farkı için ödemeler dün başladı. Bağ-Kur emekli ek zam farkı ödemeleri de bugün başlıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmesi sonrası emekli maaşlarında 2 bin 500 liralık fark oluşmuştu. Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi ise emekli olduğunda ne kadar emekli maaşı alacağını bilmek istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ise milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet’e yükledi. 3600 prim gününü dolduran herkes e-Devlet üzerinden yapacağı sorgulamayla mevcut prim gün sayısı ve bugünün şartlarına göre alacağı emekli maaşını görebiliyor.