2022-12-14 19:16:50 Elon Musk'ın hareketleri NASA'yı endişelendiriyor
NASA başkanı, Elon Musk'ın SpaceX bünyesindeki Artemis görevini ihmal etmesinden endişe ediyor.
NASA başkanı, Elon Musk'ın SpaceX bünyesindeki Artemis görevini ihmal etmesinden endişe ediyor.
NASA başkanı, Elon Musk'ın son zamanlardaki tavırlarından oldukça endişe duyduğunu ifade etti. Başkan, görevlerin aksayacağını düşünüyor.
Bir zamanlar SpaceX ve Tesla şirketlerinde gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Elon Musk, son zamanlarda Twitter’la gündemde yer alıyor.
Özellikle Twitter’ı satın almasının ardından sergilemiş olduğu tavır, çoğu zaman eleştirilere de neden oluyor. Bunun üzerine NASA, Elon Musk‘ın bu tavırlarından rahatsız olduğunu ifade etti.
NASA, Elon Musk’ın Artemis görevini ihmal etmesinden endişe duyuyor SpaceX ve Tesla’daki başarılarıyla adını duyuran Elon Musk, son dönemlerde Twitter ile ilgili adımlarıyla gündeme geliyor. NASA başkanı Bill Nelson, SpaceX’in yöneticilerindne biriyle yaptığı konuşmada bazı endişelerini dile getirdi. Nelson’ın endişesi ise Elon Musk’ın SpaceX bünyesindeki Artemis görevini ihmal etmesi üzerine.
Bill Nelson, 2002 yılından bu yana şirkette yer alan ve şirketin başarısında önemli bir rolü olan SpaceX başkanı ve operasyon direktörü Gwynne Shotwell ile bir araya geldi. NASA başkanı, Musk’ın sürekli farklı işlerle uğraşmasından dolayı Artemis görevinde aksaklıkların meydana gelmesinden endişe duyduğunu söyledi.
Nelson’ın bu endişesi üzerine Shotwell, “Sizi temin ederim, öyle değil. Endişelenecek bir şey yok.” yanıtını verdi. Böylece herhangi bir ihlal ya da aksaklık olmayacağını güvencesini verdi. İddialara göre NASA başkanı bu yanıttan tatmin oldu. Bunun nedeni ise Shotwell’in Elon Musk ile yakın iş birliği içinde olması oluyor.
Başkanın bu açıklaması, NASA’nın Artemis Ay Keşif Programı kapsamındaki bir sonraki görevine hazırlanırken geldi. SpaceX, almış olduğu ihale ile 2025 yılının sonunda Artemis 3 görevini gerçekleştirecek. Bununla birlikte bu göre katılan astronotları Ay’ın yüzeyine indirecek.
Söz konusu durumla ilgili NASA’nın endişesi ise oldukça normal karşılanıyor. Bunun başlıca nedenleri arasında ise görevin zaten çeşitli nedenlerden dolayı gecikme yaşaması oluyor. Üzerine ek olarak da NASA, Elon Musk’ın neden olacağı gecikmelerle de karşı karşıya kalmak istemiyor.
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