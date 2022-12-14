Elon Musk'ın hareketleri NASA'yı endişelendiriyor

Nelson’ın bu endişesi üzerine Shotwell, “Sizi temin ederim, öyle değil. Endişelenecek bir şey yok.” yanıtını verdi. Böylece herhangi bir ihlal ya da aksaklık olmayacağını güvencesini verdi. İddialara göre NASA başkanı bu yanıttan tatmin oldu. Bunun nedeni ise Shotwell’in Elon Musk ile yakın iş birliği içinde olması oluyor.