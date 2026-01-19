Elon Musk detayı şaşkına çevirdi! Darphaneler para babalarına çalışıyor

Rapora göre, net serveti 500 milyar doları geçen ilk kişi olan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ortalama bir insanın yıllık kazancını dört saniyede elde ediyor. Milyarderlerin ekonomik gücünün açıkça siyasi güce dönüşmesinden endişe edilirken ABD'de 100 milyarder aile son başkanlık seçim kampanyasına 2,6 milyar dolarlık rekor yatırım yaptı. Bir milyarderin siyasi bir göreve gelme olasılığının sıradan bir vatandaşa göre 4 bin kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Dünyada süper zenginlerin servetlerini ve güçlerini korumalarını kolaylaştıran bir eğilim yaşanıyor. Küresel eşitsizliğin azaltılması için süper zenginlere vergi uygulanması gerekiyor.