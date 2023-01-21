Eline sağlık Şerife teyze

Tepebaşı İlçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan Şerife Yörükçü ördüğü, el emeği örgüleri ihtiyaç sahiplerine dağıtması ile çevresinden takdir topluyor. Gençliğinde terzilik yapan ve halen günde bir yumak ipi bitirip iki farklı ürün çıkaran Yörükçü, ürünlerini ihtiyaç sahibi çocuklara yolluyor. Torunu tarafından dağıtımı yapılan şapka, atkı, kazak, yelek gibi el emeği ürünler, çocukları soğuk kış günlerinde sıcak tutuyor. Çocukların yansıra maddi durumu olmayan yeni evlenecek çiftlere de dantelden çeyiz ürünleri ören hayırsever terzi, sağlık durumu el verdikçe örmeye devam edeceğini ifade ediyor. Gün içiresinde bir yumak ipten iki farklı ürün çıkarmasının yanında, namaz ve Kur’an-ı Kerim ibadetlerini de aksatmayan Şerife Yörükçü, azmiyle takdir topluyor. Yörükçü, haftada en az 50 parça el emeği ürünü ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.