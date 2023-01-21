Eline sağlık Şerife teyze

“Çocuklara terlikler, şapkalar ve atkılar örüyorum” Gün içerisinde deyim yerindeyse bir saniye dahi boş kalmayan Şerife Yörükçü, yaptığı hayırlardan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çocuklar ne isterse örerim diyen 88 yaşındaki terzi Yörükçü, “88 yaşındayım her el işini yapıyorum her işi de çocuklar için yaparım, herkese de yaparım. Allah’a şükürler olsun şimdilik gözlerim görüyor. Namazımı kılıyorum, Kur’an’ımı okuyorum kalan vakitlerimde çocuklar için el işi örüyorum. Yoksul çocuklar varmış, o çocuklara terlikler, şapkalar ve atkılar örüyorum. Yine isteseler yine yaparım, çoluk çocuk ne isterse örerim. Onlar ördüklerimi giyince mutlu oluyorum. Çocukları çok severim. Zamanında çemberler ördüm danteller ördüm yeni gelinlere sevabına verdim” dedi.