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Ekonomi
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Elinde altını olanlar mutlaka okusun! Hop oturtup hop kaldırtacak gelişme! Bakalım şimdi ne olacak

2024-01-24 14:04:44
Elinde altını olanlar mutlaka okusun! Hop oturtup hop kaldırtacak gelişme! Bakalım şimdi ne olacak

Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıları da telaşlandırıyor. Faiz kararı ile birlikte büyük dalgalanmaları işaret eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı sevindirecek önemli açıklamalarda bulundu. Elinde altını olanların o tarihten itibaren cebi doluyor. İşte İslam Memiş’in o açıklamaları…

#1
Foto - Elinde altını olanlar mutlaka okusun! Hop oturtup hop kaldırtacak gelişme! Bakalım şimdi ne olacak

Geçtiğimiz yıl içerisinde yükselen altın fiyatları yatırımcının yüzünü Güldürürken yeni yıl ile birlikte fiyatlardaki artışta hem yatırımcının hem de uzmanların dikkatinde yer alıyor. Yatay seyrine devam eden altın fiyatlarındaki gelişmeleri takip eden milyonlarca vatandaş Altın fiyatları ne zaman yükselecek? sorusunun yanıtını arıyor. Konu hakkındaki açıklamalar Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. İşte İslam Memiş'in o açıklamaları… Merkez Bankası'nın kararları altın fiyatlarında hareketliliğe neden olurken konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz politikasının değişimi ile birlikte altın fiyatlarının kaldığı yerden yükselişine devam edeceğini söyledi. Altın fiyatlarının 4 aralık 2023 tarihindeki yükselişini işaret eden Hikmet Baydar, "Altında en yakın vadeye gideceğim, 10 Ocak'ta altının fiyatı yine bu seviyelerdeydi. Yatay seyirde ufak bir dalgalanma var altında. Altında ben 2150'yi hedeflemiştim. 4 Aralık günü 2020'den 2148'e kadar altının çıktığını görüyoruz aynı gün. Dolayısıyla altında zıplamalar, sıçramalar olabilir. Faizlerin yatay olması, düşecek beklentilerinin ötelenmesi borsalar için riskli, satış baskısını artırabilir. Altında o satış baskısını yeterince göremiyorum" sözlerini dile getirdi.

#2
Foto - Elinde altını olanlar mutlaka okusun! Hop oturtup hop kaldırtacak gelişme! Bakalım şimdi ne olacak

Geçtiğimiz yılı rekor bir rakamla tamamlayan altın fiyatları 2.000 TL'ye kadar yükseldi. 2000 TL'nin aşağısına düşmez denen altın fiyatları düşüşe geçerken yeni yılın ilk haftalarında kırılan rekorun ardından görülen düşüşte soru işaretlerini beraberinde getirdi. TV100 yayınında açıklamalarda bulunan İslam Memiş, "Para piyasaları açısından bu hafta kritik ve önemli. Gram altın tarafında da 2040 TL seviyesine bir geri çekilmenin olacağını tahmin ediyorum." sözlerini dile getirdi. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte önümüzdeki bir hafta içerisinde Altın fiyatlarında baskılanmanın görüleceğine dikkat çeken İslam Memiş, faiz kararının çıkmadan piyasalara da etkinin hissedildiğini aktardı. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını ile getiren İslam Memiş, Perşembe gününe kadar dalgalı seyirim devam edebileceğini vurguladı.

#3
Foto - Elinde altını olanlar mutlaka okusun! Hop oturtup hop kaldırtacak gelişme! Bakalım şimdi ne olacak

Faiz politikasının değişimi ile birlikte fiyatları kaldığı yerden yükselişine devam edeceğini aktaran uzman isim, yabancı kaynaklı faiz indiriminin altındaki gerilemenin temel nedeni olduğuna değindi. Yatırımcılar için bu geçici düşüşlerin alım zamanı olduğuna dikkat çeken Memiş, orta ve uzun vadede altın almak isteyen yatırımcıların ya da borcu olanların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini aktardı. Ons altının etkisiyle birlikte gram altının 2066 TL seviyesinde yer aldığını belirten Memiş, çeyrek altının 3040 TL seviyesinde yer aldığını aktardı. Cumhuriyet altınının 14.000 TL'ye yaklaştığını ifade eden Memiş, "2150 yılın ilk çeyreğinde, yaz aylarında 2500-2700, yılın son çeyreğinde 3 bin liralık beklentimiz hala devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını, tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini söylebilirim." sözlerini aktardı.

#4
Foto - Elinde altını olanlar mutlaka okusun! Hop oturtup hop kaldırtacak gelişme! Bakalım şimdi ne olacak

Tv100 yayınında açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, altın piyasasında düşüş olmadığını fakat yatay seyirde dalgalanmalar görüldüğünü aktardı. Günübirlik aşağı yönlü hareketin düşüş ve çıkışlara neden olduğuna değinen Baydar, altının tüm dünyada özel bir konumu olduğunu dile getirdi. Altının dolardan kaçışı simgelediğini aktaran uzman isim Bu durumun ABD'yi rahatsız ettiğini vurguladı. Altında aşağı yönlü hareketin mantıklı olmadığını söyleyen Hikmet Baydar, “Bunun yanında Fed'in faiz artırımıyla ilgili açıklamasının piyasalar şöyle bekliyor. Birincisi faizleri değiştirmez, martta da faiz indirimi konusunda beklentiler de yüzde 80'lerden yüzde 40'lara kadar düştü." dedi. Altında düşüş olmadığını ve en yakın vadeye gideceğini dile getiren Baydar, 10 Ocak'ta altının fiyatının yine aynı seviyede olduğunu söyledi. Yatay seyirde ufak dalgalanmaların olduğunu ifade eden Hikmet Baydar, 2150 seviyesini hedeflediğini 4 aralık tarihinde 2020 seviyesinden 2148 seviyesine kadar çıkış yaşandığını işaret etti. “Zıplamalar ve sıçramalar olabilir” diyerek açıklamalarına devam eden Baydar şu sözleri dile getirdi: “Faizlerin yatay olması, düşecek beklentilerinin ötelenmesi borsalar için riskli, satış baskısını artırabilir. Altında o satış baskısını yeterince göremiyorum. O yüzden de önümüzdeki birkaç gün içerisinde teknik olarak altında yukarı sinyalleri gelebilir. Altın bu seviyelerde birkaç gün daha kalırsa eğer. Yatay seyirde hareket ediyor. Yeniden yukarı seviyelere ivmelenerek 2060'lı seviyeleri tekrar görebilme ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz."

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