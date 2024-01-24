Elinde altını olanlar mutlaka okusun! Hop oturtup hop kaldırtacak gelişme! Bakalım şimdi ne olacak

Tv100 yayınında açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, altın piyasasında düşüş olmadığını fakat yatay seyirde dalgalanmalar görüldüğünü aktardı. Günübirlik aşağı yönlü hareketin düşüş ve çıkışlara neden olduğuna değinen Baydar, altının tüm dünyada özel bir konumu olduğunu dile getirdi. Altının dolardan kaçışı simgelediğini aktaran uzman isim Bu durumun ABD'yi rahatsız ettiğini vurguladı. Altında aşağı yönlü hareketin mantıklı olmadığını söyleyen Hikmet Baydar, “Bunun yanında Fed'in faiz artırımıyla ilgili açıklamasının piyasalar şöyle bekliyor. Birincisi faizleri değiştirmez, martta da faiz indirimi konusunda beklentiler de yüzde 80'lerden yüzde 40'lara kadar düştü." dedi. Altında düşüş olmadığını ve en yakın vadeye gideceğini dile getiren Baydar, 10 Ocak'ta altının fiyatının yine aynı seviyede olduğunu söyledi. Yatay seyirde ufak dalgalanmaların olduğunu ifade eden Hikmet Baydar, 2150 seviyesini hedeflediğini 4 aralık tarihinde 2020 seviyesinden 2148 seviyesine kadar çıkış yaşandığını işaret etti. “Zıplamalar ve sıçramalar olabilir” diyerek açıklamalarına devam eden Baydar şu sözleri dile getirdi: “Faizlerin yatay olması, düşecek beklentilerinin ötelenmesi borsalar için riskli, satış baskısını artırabilir. Altında o satış baskısını yeterince göremiyorum. O yüzden de önümüzdeki birkaç gün içerisinde teknik olarak altında yukarı sinyalleri gelebilir. Altın bu seviyelerde birkaç gün daha kalırsa eğer. Yatay seyirde hareket ediyor. Yeniden yukarı seviyelere ivmelenerek 2060'lı seviyeleri tekrar görebilme ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz."