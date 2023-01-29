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Hayat-Aktüel
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Elhamdülillah! Bir şehirde daha kar yağışı

2023-01-29 16:25:21
Elhamdülillah! Bir şehirde daha kar yağışı

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki yüksek bölgelerde kar yağışı başladı.

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Foto - Elhamdülillah! Bir şehirde daha kar yağışı

İlçede dün etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

#2
Foto - Elhamdülillah! Bir şehirde daha kar yağışı

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı ile Kızılüzüm, Süngüt ve Aktaş mahallelerindeki rakımı yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

#3
Foto - Elhamdülillah! Bir şehirde daha kar yağışı

Sisin de zaman zaman etkili olduğu bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açan kardelenler ise kar altında kaldı.

#4
Foto - Elhamdülillah! Bir şehirde daha kar yağışı

Bu arada bölgedeki kar manzarası dronla görüntülendi.

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Foto - Elhamdülillah! Bir şehirde daha kar yağışı

Çam Dağı'na gelen vatandaşlardan Serdar Kaya, AA muhabirine, bekledikleri karın yağmaya başladığını ve çok güzel manzaralara şahitlik ettiklerini belirtti.

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