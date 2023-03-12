Elazığ'da kuzular anneleriyle buluştu!

Koyun ve kuzu meliyor. Ortamda birbirlerini buluyorlar. Bir ortamda bin koyun var ama ikisi de bağırıyor, o sürünün içerisinde birbirlerini buluyorlar. Biz bunun içinde doğduk büyüdük. Severek yapıyoruz. Zor bir meslek ama her zorluklara rağmen yine de yapmaktayız. Devlet desteği olmasa kimse bu işi yapmıyor.