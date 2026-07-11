Albay Douglas Macgregor: Herkes bana deliymişim gibi baktı ama Türkiye'ye saldırmak aptalca bir fikir

ABD Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretindeki stratejisini değerlendiren Macgregor, "Başkan Trump iki şey yapıyordu. Bir yandan Erdoğan'a 'Bizimle kalın, bu savaşın dışında kalın ve biz de bunu yapalım' diyordu. Diğer yandan da İsraillilere 'Türkleri kışkırtmayın, onlar dost, işe karışmayın' mesajı veriyordu. Trump bu anlamda çok zeki ama ben bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü İslam bir varlık olarak birleşiyor. Arap Yarımadası'ndaki zengin elitleri unutun, Müslümanlardan bahsediyorum. İslam'ın çatısı altında yüzlerce yıldır görmediğimiz kadar büyük bir birleşme var." ifadelerini kullandı. KAYNAK: HABER7