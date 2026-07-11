Albay Douglas Macgregor: Herkes bana deliymişim gibi baktı ama Türkiye'ye saldırmak aptalca bir fikir
Emekli ABD'li Albay Douglas Macgregor, Türkiye'ye saldırmanın aptalca bir hamle olduğunu söyleyerek İsrail yönetimine sert eleştiriler getirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Emekli ABD'li Albay Douglas Macgregor, Türkiye'ye saldırmanın aptalca bir hamle olduğunu söyleyerek İsrail yönetimine sert eleştiriler getirdi.
Emekli ABD'li Albay Douglas Macgregor, İsrail'in Türkiye'yi tehdit etmesinin aptalca olduğunu belirterek, bölgedeki tek gerçek varoluşsal tehdidin Türk devleti olduğunu ve Türklerin İsrail'i işgal edebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ve Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı yönündeki açıklamaları dünya gündemine oturdu. Zirvedeki gelişmeleri ve bölgede değişen dengeleri değerlendiren ABD'li emekli Albay Douglas Macgregor, Türkiye'nin askeri gücü, İsrail'in tutumu ve İslam dünyasındaki hareketliliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ankara'daki zirvenin yansımalarını ve Orta Doğu'daki askeri gerçeklikleri analiz eden ABD'li emekli Albay Douglas Macgregor, İsrail'in bölgedeki konumuna dair uyarılarda bulundu. Bölgedeki tarihi bağlara dikkat çeken Macgregor, "İsrail için bölgede var olan tek gerçek potansiyel varoluşsal tehdit Türk devletidir. herkes bana deliymişim gibi baktı be ne dedim ki: İranlılar İsrail'i işgal edemez ama Türkler edebilir. Yüzlerce yıl Osmanlıların yönettiği topraklarda yaşıyorsunuz." dedi.
Türkiye'nin artık yönünü Avrupa'ya çevirmediğini anlatan Macgregor, "Türkler bir seçim yaptı ve kim olduklarını biliyorlar. Onlar Avrupalı değil, Türk. Kökleri Orta Doğu'da, İslam'da ve Orta Asya'da, Avrupa'da değil. Bu nedenle NATO cephesi çok zayıf. Türkler gönüllü olarak NATO'dan çıkmayacaklardır ancak kendi çıkarlarına değilse buna pek aldırış etmeyeceklerdir." diye konuştu.
İsrail'in Türkiye'ye yönelik söylemlerini eleştiren Macgregor, şunları kaydetti: "Türkiye'ye saldırmakla tehdit etmek aptalca bir fikir. Neden kamuoyu önünde bu şekilde konuştuklarını bilmiyorum ancak ırksal ve kültürel bir üstünlük duygusundan, hayatımda hiç görmediğim boyutta aşırı bir kibirden muzdaripler. Buna neyin sebep olduğunu bilmiyorum ama sanırım bizi kontrol ettiklerini düşünüyorlar. Bizim üzerimizde o kadar tam bir kontrole sahip olduklarını hissediyorlar ki istediklerini söyleyebileceklerini veya yapabileceklerini sanıyorlar."
ABD Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretindeki stratejisini değerlendiren Macgregor, "Başkan Trump iki şey yapıyordu. Bir yandan Erdoğan'a 'Bizimle kalın, bu savaşın dışında kalın ve biz de bunu yapalım' diyordu. Diğer yandan da İsraillilere 'Türkleri kışkırtmayın, onlar dost, işe karışmayın' mesajı veriyordu. Trump bu anlamda çok zeki ama ben bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü İslam bir varlık olarak birleşiyor. Arap Yarımadası'ndaki zengin elitleri unutun, Müslümanlardan bahsediyorum. İslam'ın çatısı altında yüzlerce yıldır görmediğimiz kadar büyük bir birleşme var." ifadelerini kullandı. KAYNAK: HABER7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23