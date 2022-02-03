2022-02-03 03:52:47 Eksi 40 derecede altın peşinde
Kırgızistan'ın Narın bölgesindeki Tash-Bashat köyü sakinleri uzun yıllardır Naryn Nehri kıyısında altın madenciliği yapıyor.
Kırgızistan'ın Narın bölgesindeki Tash-Bashat köyü sakinleri uzun yıllardır Naryn Nehri kıyısında altın madenciliği yapıyor.
Altın madenciliği, üretim olmayan yerdeki köylüler için önemli bir gelir kaynağı oluyor.
Köylülerin tek amacı nehir kıyısında altın çıkarmak.
Kış mevsiminde su seviyesinin azalması ve sığ suda çalışmanın kolaylaşması nedeniyle altın arama faaliyetleri yoğunlaşıyor.
Altın madencileri her gün yaklaşık 400-500 gram altın çıkarıyor.
Tash-Bashat köyünde yaşayan 24 yıldır Narın nehrinin kıyısında altın madenciliğine devam eden Esengul İsabekov, eşi ve oğlu Tölögön (fotoğrafta) da diğer madenciler gibi zor koşullarda 40 derecenin altında, özel giysiler giyerek altın arıyor.
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