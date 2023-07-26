2023-07-26 16:54:30 Ekrem’in İstanbul’a hediyesi! İETT otobüsü cayır cayır
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.
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Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 14A hattında çalışan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'ndaki trafik akışında aksaklık yaşandı.
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