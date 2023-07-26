  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem’in İstanbul’a hediyesi! İETT otobüsü cayır cayır

Yer: İstanbul... Filipinli kadının başına gelen sır dolu olay

Böyle giderse 2070 yılında... Japonya'da ibre tersine döndü

Doğduğu ilk günden beri kafayı takmıştı! Kedi, bebeği kaçırıp ölümüne sebep oldu

İşte dünyanın en lüks yatı! Moraliniz bozulmayacaksa fotoğraflara bakabilirsiniz

İşte ölüme yaklaştığınızın 5 işareti! Herkes kendini kontrol etsin! Eğer bunları yaşıyorsanız...

Tesisatçılar sır gibi saklıyordu! İşte tıkanan lavaboyu şipşak açan yöntem

Otobüs şoförünün astığı not görenleri şaşırttı! Yazıyı gören yolcular bunu yapmaya başladı

Evlenmek istedi diye kız kardeşinin kafasını kesti! Elinde gezdirdiği kesik başı görenlerin kanı dondu

Halter kaldıran sporcunun feci ölümü kamerada! 210 kilo ağırlık boynunu kırdı, kan donduran görüntüler
Gündem
3
Ekrem’in İstanbul’a hediyesi! İETT otobüsü cayır cayır

2023-07-26 16:54:30
Ekrem’in İstanbul’a hediyesi! İETT otobüsü cayır cayır

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.

#1
Foto - Ekrem’in İstanbul’a hediyesi! İETT otobüsü cayır cayır

Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 14A hattında çalışan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Ekrem’in İstanbul’a hediyesi! İETT otobüsü cayır cayır

Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'ndaki trafik akışında aksaklık yaşandı.

Cumhur İttifakı’ndan flaş karar
Siyaset

Cumhur İttifakı’ndan flaş karar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, il, ilçe, belde belediye başkanlıkları ile partisinin teşkilatlarına “Sahada olun” talimatını verdiği öğren..
‘Hukuk da hukuk’ diyene bak sen! Sevgi pıtırcığı Ersan Şen bakın kimin avukatı çıktı
Siyaset

‘Hukuk da hukuk’ diyene bak sen! Sevgi pıtırcığı Ersan Şen bakın kimin avukatı çıktı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhaliflere yaranmak için kanal kanal gezip bağıra çağıra, "Hukuk, il..
IMF’den bomba Türkiye kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular
Ekonomi

IMF’den bomba Türkiye kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular

IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl yüzde 3'e yükseltti.

Semih Şentürk dönemi resmen başladı
Spor

Semih Şentürk dönemi resmen başladı

Fenerbahçe, eski futbolcusu Semih Şentürk'ün U-19 takımının teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den Kur’an açıklaması: Kanunu değiştirmeye çalışıyoruz
Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den Kur’an açıklaması: Kanunu değiştirmeye çalışıyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırıların yaşanmaması için kanunu değiştirme..
Yargıtay'ın 6 yeni üyesi belli oldu
Gündem

Yargıtay'ın 6 yeni üyesi belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 6 yeni üye seçti. Adalat Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yeni yargıtay üyelerini duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23