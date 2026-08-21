Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı
İBB davasında savunma yapan iş insanı Adem Kameroğlu, Capacity AVM otoparkının ruhsatı için belediye tarafından 5 milyon Euro rüşvet talep edildiğini öne sürdü. Kameroğlu, "Belediye tarafından engellemeler yapıldı ve otoparkın yaklaşık 4 yıl boyunca ücretsiz kullanılmak zorunda bırakıldı. AVM'nin otoparkı maalesef oradaki belediye tarafından engellendi. AVM yönetimi konuyu savcılığa taşıdı. Otoparkın tekrar ruhsatlandırılması için 5 milyon Euro rüşvet istenmiş belediye tarafından" dedi.