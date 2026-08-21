  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Marmara’da deprem fırtınası! Korkmalı mıyız? İnsansı robot sevkiyatları üçe katlandı: Çinli şirketler pazara damga vurdu Uber ve Baidu’nun sürücüsüz taksileri Dubai yollarına çıktı Çok sayıda ülke ‘Şunu yapın da artık sizden alalım’ diyordu: KAAN için tarih verildi Türkiye'den SİDA alacaklar: 'İsrail'e olan bağımlılıktan kurtulmak istiyoruz' diyerek duyurdular Karadeniz'de sıcak saatler: Doğalgaz sahasına yaklaşan İDA son anda F-16'larla vuruldu Erdoğan'ın en yakınındaki isim Türkiye'deki altın hazinesinin yerini açıkladı: Maalesef ekonomiye kazandırılamıyor Bizim için maalesef kötü haber! Sisi mutluluktan havalara uçacak: Türkiye yerine Mısır'a açacaklar Türk İHA ve füzelerinden rahatsız olan Vucic'ten beklenmedik çıkış: Bunu o Türk yapıyor Ronaldinho, futbola geri döndü! Anlaştığı takım olay oldu
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı

İBB davasında savunma yapan iş insanı Adem Kameroğlu, Capacity AVM otoparkının ruhsatı için belediye tarafından 5 milyon Euro rüşvet talep edildiğini öne sürdü. Kameroğlu, "Belediye tarafından engellemeler yapıldı ve otoparkın yaklaşık 4 yıl boyunca ücretsiz kullanılmak zorunda bırakıldı. AVM'nin otoparkı maalesef oradaki belediye tarafından engellendi. AVM yönetimi konuyu savcılığa taşıdı. Otoparkın tekrar ruhsatlandırılması için 5 milyon Euro rüşvet istenmiş belediye tarafından" dedi.

#1
Foto - Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın 68’nci duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan yeni duruşma salonunda görüldü. Duruşmada, iş adamı tutuksuz sanık Adem Kameroğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunma yaptı. Sanık, "Necati Özkan’ın Ekrem İmamoğlu ile siyasi danışmanlık ve reklam ilişkisi olduğunu duydum. 30 daireden fazla ev verdim kendisine. İyi ki de verdim, bu sayede benden ev bekleyen insanlara tapularını verebildim. Biz, Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık’tan bir para almadık, alsak söylerdim. İmamoğlu, için bir villa yapımı projemiz vardı. Bu projede, İmamoğlu ve ailesinin villa için istediği şeyleri konuştuk" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı

Sanık Kameroğlu’na savunması sırasında tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu tarafından sorular yöneltildi. İmamoğlu sanığa, "Beni ve eşimi bağımsız villayı gezdirmek için siz eşlik ettiniz. Biz size, ‘bazı beğenilecek şeyler var, sonra size teslim edeceğiz’ diyerek eşimden teyit aldınız mı? Biz sanki sizden villayı teslim aldıktan sonra bir şeyler istemişiz gibi konuştunuz" şeklinde soru yöneltti. Sanık Kameroğlu, "Villa, birinci sınıf şeklinde bitirilecek anlamında söyledim. Sizinle görüşmemizde, havuzları ve diğer yerlerle ilgili yapılacakları anlatmadan sadece bizi gezdirdiniz" dedi.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı

İmamoğlu, "Soruma cevap alamadım. Biz sizi neyle tehdit ettik, usulsüz bir işlem mi oldu? Yaşam vadisi yapabilmek için sizden alıp kamuya kazandırdık. Siz bir menfaat elde etmediniz" dedi. Bunun üzerine sanık, "Ben bir baskı yaptınız demedim. Biz bunları yapmak mecburiyetinde kaldığımızı hissettik" diye konuştu. Bunun üzerine sanık İmamoğlu ise, "Peki, ben cevabımı aldım" dedi.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı

Sanık Adem Kameroğlu savunmasının devamında, Bakırköy’de bulunan Capacity AVM’deki otopark ve ruhsat sorunlarına ilişkin ise, "O dönemde, ortaklarımdan bana bu alanda bir ruhsat sorunu olduğu belirtilmişti. Capacity AVM’de otopark ve ruhsat sorunlarına ben doğrudan tanıklık etmedim. Sadece ortaklarımdan duydum. Ben, AVM’nin yönetim kurulunda fiilen yer almadım. Yönetim kurulu üyeliğinin kardeşim Alaattin Kameroğlu yapıyordu. AVM’nin otoparkıyla ilgili belediye tarafından engellemeler yapıldı ve otoparkın yaklaşık 4 yıl boyunca ücretsiz kullanılmak zorunda bırakıldı. AVM'nin otoparkı maalesef oradaki belediye tarafından engellendi. 4 küsur sene tamamen bedava kullanmaya mecbur tutuldu. Capacity AVM yönetimi konuyu savcılığa taşıdı. Otoparkın tekrar ruhsatlandırılması için 5 milyon Euro rüşvet istenmiş belediye tarafından. Yani mülkiyetimiz olan bir yer için bu para istendi. Bu konuya ilişkin uzlaşma süreci hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı

Mahkeme başkanı sanığa, "Söz konusu süreçte siz doğrudan görüşmelere dahil oldunuz mu? Bahsettiğiniz rüşvet olaylarına bizzat şahitlik ettiniz mi?" şeklinde soru yöneltti. Kameroğlu, "Hayır asla olmadım" dedi. Savunmasına devam eden sanık Kameroğlu, "Capacity AVM’ye çok gitmemiştim. AVM’nin işlerini yürütmek üzere bir yönetim kurulu bulunuyor. Ben de yönetim kurulunun işlerine, karışmak istemiyorum" dedi. Mahkeme başkanı sanık Adem Kameroğlu’na, "Bu konuya ilişkin bilgileriniz, ortaklarınızdan aldığınız duyumlar üzerine anladığım kadarıyla" dedi. Kameroğlu ise "Evet" dedi. Kameroğlu savunmasının devamında, "155 numaralı villa için Kameroğlu İnşaat’ın kasasına herhangi bir para girmedi. Satışta görünen 1 milyon 500 bin lira iade edildi. Bu bedelin bir bölümünü ben, bir bölümünü ise eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik iade etti" dedi.

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı

Bunun üzerine, "Ben bu ithamı kabul etmiyorum, doğru da bulmuyorum" diyen İmamoğlu, "Kameroğlu’nun villa ve mobilya konusundaki ifadeleri, görüşme sırasındaki konuşmalarımızdan farklıdır. Villa eksik bırakıldı ve bizim onlardan ilave işler istediğimiz izlenimi oluşturdular" dedi.

#7
Foto - Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı

Bunun üzerine Kameroğlu ise, "Villa projesindeki 112 konutun tamamında bahçe ve havuz imalatları bizim tarafımızdan yapılmadı ancak İmamoğlu ve ailesi için yapılan villada biz çalışmalar gerçekleştirdik. İmamoğlu’ndan öyle bir talep gelince de bunu reddetmem mümkün değildi" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Su kavgası! Mısır yeni barajları duyunca tepki gösterdi
Dünya

Su kavgası! Mısır yeni barajları duyunca tepki gösterdi

Etiyopya’nın Nil Nehri üzerinde üç yeni baraj inşa etmeyi planladığına ilişkin açıklamalar, Mısır’ın tepkisine yol açtı. Kahire yönetimi, su..
Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu
Gündem

Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu

Suriye'de öldürülen bir kadın teröristin kesilen saçlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine kadın teröristlere destek için DEM Parti'nin..
Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı
Gündem

Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı

Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeninin FETÖ'nün "jandarma mahr..
Az kalsın onlarca şehit veriyorduk! Türkiye'den angajman hamlesi: İsrail'e set çekilecek
Gündem

Az kalsın onlarca şehit veriyorduk! Türkiye'den angajman hamlesi: İsrail'e set çekilecek

İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Havalimanı'na düzenlediği saldırının ardından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırının 13 saa..
7,2 büyüklüğünde deprem! Dağlar yerinden oynadı
Dünya

7,2 büyüklüğünde deprem! Dağlar yerinden oynadı

Peru’da meydana gelen 7,2 büyüklüğünde dağlık alanda toprak kayması oluştuğu görüldü. Depremde herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar olduğ..
Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler: Yeni hamleyi başlatıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler: Yeni hamleyi başlatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23