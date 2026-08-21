Ekrem İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Kritik isim, verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı

Sanık Adem Kameroğlu savunmasının devamında, Bakırköy’de bulunan Capacity AVM’deki otopark ve ruhsat sorunlarına ilişkin ise, "O dönemde, ortaklarımdan bana bu alanda bir ruhsat sorunu olduğu belirtilmişti. Capacity AVM’de otopark ve ruhsat sorunlarına ben doğrudan tanıklık etmedim. Sadece ortaklarımdan duydum. Ben, AVM’nin yönetim kurulunda fiilen yer almadım. Yönetim kurulu üyeliğinin kardeşim Alaattin Kameroğlu yapıyordu. AVM’nin otoparkıyla ilgili belediye tarafından engellemeler yapıldı ve otoparkın yaklaşık 4 yıl boyunca ücretsiz kullanılmak zorunda bırakıldı. AVM'nin otoparkı maalesef oradaki belediye tarafından engellendi. 4 küsur sene tamamen bedava kullanmaya mecbur tutuldu. Capacity AVM yönetimi konuyu savcılığa taşıdı. Otoparkın tekrar ruhsatlandırılması için 5 milyon Euro rüşvet istenmiş belediye tarafından. Yani mülkiyetimiz olan bir yer için bu para istendi. Bu konuya ilişkin uzlaşma süreci hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.