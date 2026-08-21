Füze gibi yükseliyordu! Altında 11 bin lira çılgınlığı

Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının son durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar özellikle haziran ve temmuz aylarında altında biraz sakin bir seyir olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Petrol fiyatı yüksek olduğu için altını baskılamıştı. Şimdi petrol fiyatı yüksek olmasına rağmen özellikle Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyordu bundan 3 ay önce. Yeni başkan geldiği zaman 3 defa faiz artırabilir deniyordu. Şimdi ise faiz artırımının olmayacağı söyleniyor. Faiz baskısı kalktığı için altında biraz yukarı yönlü seyir var. Bizim de beklentimiz bu yöndeydi zaten” sözlerini sarf etti.