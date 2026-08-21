Füze gibi yükseliyordu! Altında 11 bin lira çılgınlığı
Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD'den gelen hamleler ve merkez bankalarının devasa altın alımlarıyla birlikte piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Faiz baskısının kalkması ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin altını desteklediğini belirten Yıldırımtürk, gram altının yıl sonuna doğru 10.500 ila 11.000 lira seviyelerine ulaşabileceğini açıkladı. Uzman isim, mevcut fiyatların yatırımcılar için büyük bir alım fırsatı sunduğunun altını çizdi.