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Füze gibi yükseliyordu! Altında 11 bin lira çılgınlığı

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Füze gibi yükseliyordu! Altında 11 bin lira çılgınlığı

Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD'den gelen hamleler ve merkez bankalarının devasa altın alımlarıyla birlikte piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Faiz baskısının kalkması ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin altını desteklediğini belirten Yıldırımtürk, gram altının yıl sonuna doğru 10.500 ila 11.000 lira seviyelerine ulaşabileceğini açıkladı. Uzman isim, mevcut fiyatların yatırımcılar için büyük bir alım fırsatı sunduğunun altını çizdi.

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Foto - Füze gibi yükseliyordu! Altında 11 bin lira çılgınlığı

ABD'den yapılan kritik açıklamalar altın fiyatlarını etkiledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın piyasalardaki likidite akışını rahatlatmak için gerçekleştirilen uzun vadeli nominal tahvil geri alım operasyonlarında limit artışına gidileceğini açıklaması altın fiyatlarında yükselişe sebep oldu.

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Foto - Füze gibi yükseliyordu! Altında 11 bin lira çılgınlığı

Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının son durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar özellikle haziran ve temmuz aylarında altında biraz sakin bir seyir olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Petrol fiyatı yüksek olduğu için altını baskılamıştı. Şimdi petrol fiyatı yüksek olmasına rağmen özellikle Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyordu bundan 3 ay önce. Yeni başkan geldiği zaman 3 defa faiz artırabilir deniyordu. Şimdi ise faiz artırımının olmayacağı söyleniyor. Faiz baskısı kalktığı için altında biraz yukarı yönlü seyir var. Bizim de beklentimiz bu yöndeydi zaten” sözlerini sarf etti.

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Foto - Füze gibi yükseliyordu! Altında 11 bin lira çılgınlığı

Şu anda ons altının 4500 dolar seviyelerinde seyrettiğini ifade eden Yıldırımtürk, “Eylül ayı, ekim başında ise 5000 seviyelerini görebiliriz. Sene sonunda ise 5600-6000 dolar seviyesini bekliyoruz. Özellikle Amerika’nın büyük yatırım bankalarının analistlerinde de bu düzeyde, buna yakın tahminler söz konusu.

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Foto - Füze gibi yükseliyordu! Altında 11 bin lira çılgınlığı

O bakımdan bu seviyeler bir alım fırsatı. Alım için uygun görülüyor. Altının ons fiyatı yükselirse burada da gram fiyatı 7500, sonra 8000, sene sonunda ise 10.500-11.000 seviyelerine ulaşır diye bir beklentimiz var” sözlerini sarf etti.

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Foto - Füze gibi yükseliyordu! Altında 11 bin lira çılgınlığı

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