Ekrem İmamoğlu çapraz sorguda çark etti: Önce hatırlamıyorum dedi, sonra 'demişim', en sonda da 'göndermedim' dedi

"Adem Soytekin ifadelerinde genel itibarıyla şunu anlatıyor. 'Belediye adına kreş, deprem konutu, okul gibi yapımlarında kendi firmamdan bunun bütçesini karşılamak suretiyle iş yaptım. Muhasebecilerimin beni yönlendirdikleri iş adamlarından nakit, çek, bazen gayrimenkul olarak aldım.' diyor. Şimdi burada anlamaya çalıştığımız husus şu, burada resmi olarak bir iş yüklenmesi söz konusu mu Adem Bey'in? Uygulanan usul bu mu?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Uygulanan usul bu Sayın Başkan. Çok net, Türkiye'nin gerçeği bu. Kimsenin ruhsatsız ya da temelsiz inşaatından bağış almadım. İnsanlarla arkadaşlarımla konuştuğumu biliyorum. Kimseyle de birebir muhatap olmadım. Ama arkadaşlarımın kamu yararına, kamu faydasına konuştuğunu adım kadar iyi biliyorum. Çünkü bunların neredeyse tamamının açılışını yaptık. Bunun adında ne irtikap vardır ne rüşvet vardır." ifadelerini kullandı.