Beşir Abdülfettah: Türkiye zaten destek veriyor, biz asker göndermeyiz

Sunucunun, Husilerin Yemen'de devam eden çatışmaya müdahale edebilecek taraflara yönelik tehditlerini hatırlatması ve Mısır'ın olası bir füzeli veya insansız hava araçlı saldırıya hazır olup olmadığını sorması üzerine Abdülfettah, operasyonlara katılımın boyutuna dikkat çekti. ABD, Türkiye, Pakistan, İngiltere ve Fransa'nın halihazırda istihbarat, lojistik ve hava savunma desteği sağladığını hatırlatan Abdülfettah, Husilerin vereceği cevabı bu katılım biçiminin belirleyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Husilerin, kendi birlikleri ve silahlarıyla Yemen'de doğrudan çatışmalara katılan ve Husilere karşı savaşan her ülkeye karşılık vereceğini düşünüyorum. Ancak lojistik ve istihbarat desteği sağlanması, silah temini ve danışmanlık gibi katkıların Husilerin karşılık vermesini gerektireceğini sanmıyorum. Aksi takdirde Husiler kendilerini bütün uluslararası toplumla karşı karşıya bulurlar. Dolayısıyla Mısır'ın lojistik, istihbarat ve silah desteği sağlaması, Kahire'ye yönelik bir Husi misillemesini gerektirmeyecektir. Nitekim ABD, İngiltere, Fransa, Pakistan ve Türkiye'ye yönelik olarak da bu tür bir misilleme söz konusu olmadı." KAYNAK: HABER7