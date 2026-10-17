Beşir Abdülfettah: Türkiye zaten destek veriyor, biz asker göndermeyiz
Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı ve akademisyen Beşir Abdülfettah, Yemen'deki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı ve akademisyen Beşir Abdülfettah, Yemen'deki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki 5 havalimanının son bir hafta içinde 10 ayrı saldırıda bulunması ve 20 kişinin hayatını kaybetmesi, bölgedeki güvenlik dengelerini yeniden gündeme getirdi. Gelişmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin çağrısı üzerine Mısır Meclisi yarın acil toplanma kararı alırken, Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı ve akademisyen Beşir Abdülfettah, Katar merkezli Al Araby televizyonuna çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Mısır Askeri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Sisi, bölgedeki tırmanışa dikkat çekerek, "Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız ve bizden talep edilmesi halinde yetki vermesi için Meclisi acil oturuma davet edeceğim." dedi. Bu açıklamaların hemen ardından Mısır Meclisi'nin yarın toplanacağı bildirildi.
Katar merkezli Al Araby televizyonundaki yayında Mısır'ın olası askeri hamlelerinin hukuki altyapısını anlatan akademisyen Beşir Abdülfettah, yurt dışına asker gönderilmesinin anayasal prosedürlere bağlı olduğunu belirterek, "Müdahale kelimesinin kendisi, yani yurt dışına asker gönderilmesi ve savunma amaçlı ya da saldırı amaçlı herhangi bir askeri faaliyete katılım, daha önce de belirttiğimiz üzere Anayasa gereğince Ulusal Savunma Konseyi'nin ve parlamento toplandığı takdirde milletvekillerinin üçte ikisinin onayını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
Parlamentonun toplanmaması durumunda Ulusal Savunma Konseyi'nin yanı sıra Bakanlar Kurulu ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin de onayının şart olduğunu anlatan Abdülfettah, "Askerlerin sahada nasıl bir rol üstleneceği ise birliklerin ülkeden ayrılmasının ardından Mısır'ın sahadaki stratejik hesaplamalarına bağlıdır." diye konuştu.
Mısır'ın hedefinin sahadaki askeri operasyonlara doğrudan katılmamak olduğunu belirten Abdülfettah, "Bunun yerine istihbarat desteği, lojistik destek, gelişmiş hava savunma sistemleriyle destek, Mısır yapımı silah sistemlerinin sağlanması, operasyonların sahada yönetilmesine yönelik istişareler ve Mısırlı askeri danışmanların görevlendirilmesi gibi geniş kapsamlı destek seçenekleri bulunuyor. Ancak doğrudan askeri katılımı ihtimal dışı görüyorum." dedi.
Sunucunun, Husilerin Yemen'de devam eden çatışmaya müdahale edebilecek taraflara yönelik tehditlerini hatırlatması ve Mısır'ın olası bir füzeli veya insansız hava araçlı saldırıya hazır olup olmadığını sorması üzerine Abdülfettah, operasyonlara katılımın boyutuna dikkat çekti. ABD, Türkiye, Pakistan, İngiltere ve Fransa'nın halihazırda istihbarat, lojistik ve hava savunma desteği sağladığını hatırlatan Abdülfettah, Husilerin vereceği cevabı bu katılım biçiminin belirleyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Husilerin, kendi birlikleri ve silahlarıyla Yemen'de doğrudan çatışmalara katılan ve Husilere karşı savaşan her ülkeye karşılık vereceğini düşünüyorum. Ancak lojistik ve istihbarat desteği sağlanması, silah temini ve danışmanlık gibi katkıların Husilerin karşılık vermesini gerektireceğini sanmıyorum. Aksi takdirde Husiler kendilerini bütün uluslararası toplumla karşı karşıya bulurlar. Dolayısıyla Mısır'ın lojistik, istihbarat ve silah desteği sağlaması, Kahire'ye yönelik bir Husi misillemesini gerektirmeyecektir. Nitekim ABD, İngiltere, Fransa, Pakistan ve Türkiye'ye yönelik olarak da bu tür bir misilleme söz konusu olmadı." KAYNAK: HABER7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23