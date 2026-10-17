  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok konuşulacak petrol gelişmesi: 'Gabar'da bulundu, biz de buluruz' deyip hükümetten süre istediler Tevekkül dolu gol sevinciyle takdir toplamıştı! Arda Güler'den hafız adaylarına anlamlı jest Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı CHP belediyeciliğinin özeti: Rögarı vatandaş kendi imkanlarıyla temizledi! Tartışmalara neden olacak kararı uygulamaya alıyorlar: Türk vatandaşlarına kapıları kapatıyorlar Marit Brommer'den itiraf: Türkiye diğer ülkelere ders verdi Baştan sona yenilendi: Fenerbahçe stadının çehresi değişti! 12 yenilgili başkan için zırlıyordu şimdi maval okuyor: Özgür dün ağladı, şimdi salladı İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler! Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Çok konuşulacak petrol gelişmesi: 'Gabar'da bulundu, biz de buluruz' deyip hükümetten süre istediler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok konuşulacak petrol gelişmesi: 'Gabar'da bulundu, biz de buluruz' deyip hükümetten süre istediler

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Şırnak'ta önemli bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Çok konuşulacak petrol gelişmesi: 'Gabar'da bulundu, biz de buluruz' deyip hükümetten süre istediler

Şırnak'ta petrol arama çalışmalarından sonuç çıkmazken ek süre istendi. Ek süre talebinin Gabar'daki mevcut potansiyel gözetilerek yapıldığı öne sürüldü.

#2
Foto - Çok konuşulacak petrol gelişmesi: 'Gabar'da bulundu, biz de buluruz' deyip hükümetten süre istediler

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müt. ve Tic. A.Ş., Şırnak sınırları içinde bulunan AR/GYP/K/N47-b pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin iki yıl uzatılması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvurdu. Başvuru, Resmi Gazete’de ilana çıktı.

#3
Foto - Çok konuşulacak petrol gelişmesi: 'Gabar'da bulundu, biz de buluruz' deyip hükümetten süre istediler

Şirket, 9 Ekim 2026 tarihli dilekçesiyle talepte bulundu. Ruhsatın mücbir sebep kapsamında uzatılmış süresi 19 Aralık 2026'da sona erecek.

#4
Foto - Çok konuşulacak petrol gelişmesi: 'Gabar'da bulundu, biz de buluruz' deyip hükümetten süre istediler

Güney Yıldızı Petrol, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6'ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bu tarihten itibaren iki yıl ek süre istedi. 

#5
Foto - Çok konuşulacak petrol gelişmesi: 'Gabar'da bulundu, biz de buluruz' deyip hükümetten süre istediler

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamar Tanrıyar son dakikada avucunu yalamış! Ekrem ve Sarıgüller arasında ‘voleybolcu metres’ pazarlığı!
Gündem

Tamar Tanrıyar son dakikada avucunu yalamış! Ekrem ve Sarıgüller arasında ‘voleybolcu metres’ pazarlığı!

Gazeteci Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile metresi voleybolcu Derya Çayırgan’a ait görüntülerin kendisine Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarı..
Herzog’u yolcu uçağı ile gizlice götürmüşlerdi! Azerbaycan cephesinden tehditvari cevap
Gündem

Herzog’u yolcu uçağı ile gizlice götürmüşlerdi! Azerbaycan cephesinden tehditvari cevap

Türk hava sahası İsrail’e kapalı olduğundan dolayı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan’a ait Şuşa isimli yolcu uçağı ile Bakü’de düzen..
Yola çıkacaklar dikkat! BUDO sefer iptallerini duyurdu
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! BUDO sefer iptallerini duyurdu

BUDO, yaptığı açıklamayla olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Kamuoyundan yetkililere çağrı! Eli kanlı Herzog’un hava sahamızdan geçişine izin verilmesin
Gündem

Kamuoyundan yetkililere çağrı! Eli kanlı Herzog’un hava sahamızdan geçişine izin verilmesin

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen CICA 7. Zirvesi’ne katılan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İsrail uçaklarına kapalı olan Tür..
Halk TV'de sıcak gelişme! Görevinden istifa etti
Gündem

Halk TV'de sıcak gelişme! Görevinden istifa etti

Kayyım atanan Halk TV'de Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Mali Şube’den sabah operasyonu! Aylin Sarıgül ve oğulları gözaltına alındı
Gündem

Mali Şube’den sabah operasyonu! Aylin Sarıgül ve oğulları gözaltına alındı

İstanbul’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda gazeteci Murat Ağırel ile Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül’ün Mali Şube ekiplerin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23