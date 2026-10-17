Çok konuşulacak petrol gelişmesi: 'Gabar'da bulundu, biz de buluruz' deyip hükümetten süre istediler
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Şırnak'ta önemli bir gelişme yaşandı.
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Şırnak'ta önemli bir gelişme yaşandı.
Şırnak'ta petrol arama çalışmalarından sonuç çıkmazken ek süre istendi. Ek süre talebinin Gabar'daki mevcut potansiyel gözetilerek yapıldığı öne sürüldü.
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müt. ve Tic. A.Ş., Şırnak sınırları içinde bulunan AR/GYP/K/N47-b pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin iki yıl uzatılması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvurdu. Başvuru, Resmi Gazete’de ilana çıktı.
Şirket, 9 Ekim 2026 tarihli dilekçesiyle talepte bulundu. Ruhsatın mücbir sebep kapsamında uzatılmış süresi 19 Aralık 2026'da sona erecek.
Güney Yıldızı Petrol, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6'ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bu tarihten itibaren iki yıl ek süre istedi.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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