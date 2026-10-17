Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı
Dünyada en çok et tüketen ülkeler açıklandı! Araştırmada ilk sırada yer alan ülke şaşkınlık oluştururken Türkiye’nin listedeki sıralaması da dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyada en çok et tüketen ülkeler açıklandı! Araştırmada ilk sırada yer alan ülke şaşkınlık oluştururken Türkiye’nin listedeki sıralaması da dikkat çekti.
Son yıllarda gıda alışkanlıkları hızla değişirken, kırmızı ve beyaz et tüketimi birçok ülkede yaşam tarzının belirleyici unsurlarından biri haline geldi.
Paylaşılan son veriler, küresel ölçekte et tüketiminin bazı bölgelerde rekor seviyelere çıktığını ortaya koyuyor.
Araştırmalar, kişi başına düşen et tüketiminde bazı ülkelerin açık ara önde olduğunu gösteriyor. Listenin zirvesindeki ülke ise dikkatleri üzerine çekiyor.
AFGANİSTAN: 6,8 KG
MALİ: 7,7 KG
KAMBOÇYA: 10,4
YEMEN: 16 KG
PAKİSTAN: 21,1 KG
TUNUS: 30,2 KG
VENEZUELA: 36,9 KG
GÜRCİSTAN: 40,2 KG
AZERBAYCAN: 40,5 KG
TÜRKİYE: 48,8 KG
ARNAVUTLUK: 53,2 KG
SUUDİ ARABİSTAN: 58,5 KG
JAPONYA: 60,4 KG
İSPANYA: 105 KG
ABD:123 KG
TONGA: 148 KG
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