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Ekonomi
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Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

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Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

Dünyada en çok et tüketen ülkeler açıklandı! Araştırmada ilk sırada yer alan ülke şaşkınlık oluştururken Türkiye’nin listedeki sıralaması da dikkat çekti.

1
#1
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

Son yıllarda gıda alışkanlıkları hızla değişirken, kırmızı ve beyaz et tüketimi birçok ülkede yaşam tarzının belirleyici unsurlarından biri haline geldi.

#2
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

Paylaşılan son veriler, küresel ölçekte et tüketiminin bazı bölgelerde rekor seviyelere çıktığını ortaya koyuyor.

#3
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

Araştırmalar, kişi başına düşen et tüketiminde bazı ülkelerin açık ara önde olduğunu gösteriyor. Listenin zirvesindeki ülke ise dikkatleri üzerine çekiyor.

#4
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

AFGANİSTAN: 6,8 KG

#5
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

MALİ: 7,7 KG

#6
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

KAMBOÇYA: 10,4

#7
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

YEMEN: 16 KG

#8
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

PAKİSTAN: 21,1 KG

#9
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

TUNUS: 30,2 KG

#10
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

VENEZUELA: 36,9 KG

#11
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

GÜRCİSTAN: 40,2 KG

#12
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

AZERBAYCAN: 40,5 KG

#13
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

TÜRKİYE: 48,8 KG

#14
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

ARNAVUTLUK: 53,2 KG

#15
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

SUUDİ ARABİSTAN: 58,5 KG

#16
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

JAPONYA: 60,4 KG

#17
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

İSPANYA: 105 KG

#18
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

ABD:123 KG

#19
Foto - Dünyada en çok et yiyen ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

TONGA: 148 KG

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Yorumlar

Beko

48.8 kilo eti sahi emekli asgari ucretli yiyormu..Çok yazik

Ali abi

et yiyen toplumlar daha akıllı oluyor biz tavuğa bile hasret kalıyoruz sözde yaşıyoruz
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