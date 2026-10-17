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Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

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Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

Gram altındaki durağan seyir devam ediyor. Ekonomist Zafer Ergezen, 6600 lira olan gram altınla ilgili 600 liralık düşüş için tek şartı açıkladı.

#1
Foto - Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

Altın piyasasında, jeopolitik riskler ve yüksek petrol fiyatlarının baskısı hissediliyor. Ekonomist Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınında altın piyasasındaki güncel durumu değerlendirdi.

#2
Foto - Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

Ons altının 4100-4150 bandında güçlü bir talep gördüğünü ancak jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle yakın vadede yatay bir piyasa beklediğini ifade etti. Ergezen, "Petrol fiyatlarında geri çekilmeyi görene kadar yükseliş trendlerini görmek çok olası değil. Bu ortamda yeni alım yapacak yatırımcılar için mutlaka destek seviyelerinde ve parçalı alımlar yapmak en sağlıklısı olacaktır" dedi.

#3
Foto - Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

"Altın fiyatları şu anda önemli destek seviyelerine gelmiş durumda. 4.100-4.150 dolar bandında oldukça güçlü talep gördü. Ancak bu, fiyatların buradan yukarı yönlü yeni bir trend oluşturacağı anlamına gelmiyor. Bir süre daha yatay seyir bekliyorum.

#4
Foto - Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

Belirsizliğin oldukça yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bir tarafta jeopolitik riskler, diğer tarafta ABD-İran savaşı var. Bu gelişmeler petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine, dolayısıyla faizlerin de yüksek kalmasına yol açıyor. Böyle bir ortamda hem altın hem de gümüş tarafında yükseliş trendi görmek çok olası değil. Bu nedenle baskının bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Petrol fiyatlarında geri çekilme gördüğümüzde altına daha iyimser bakmaya başlayabiliriz.

#5
Foto - Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

Yeni alım yapacak yatırımcılar için destek seviyelerinde kademeli alım yapmak önemli. Bunun için paranızı beşe bölerek her destek seviyesine gelindiğinde bir birim alım yapmak en sağlıklı yöntem olacaktır.

#6
Foto - Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

Altın fiyatları, geçtiğimiz yıla kıyasla oldukça geri çekilmiş durumda. 4.150 dolar bandı önemli bir destek seviyesi. Ancak bu seviyenin altına sarkma ihtimali de var. Petrol fiyatları hâlâ yüksek olduğu için 3.900-4.000 dolar bandına kadar geri çekilmeler normal karşılanabilir. Bu nedenle temkinli hareket etmekte fayda var. Petrol fiyatları geri çekilene kadar yatay bir piyasa görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum.

#7
Foto - Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

Bu dönemde kâr realizasyonu yapılması her seviyede sağlıklı olmayabilir. Riskin yüksek olduğu ve temkinli olunması gereken dönemlerde yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesini söyleyebilirim. Altında 4.400 dolar seviyesine doğru bir hareket görürsek bu bölge satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 4.150 dolar bandı ise önemli bir destek seviyesi. Bu seviyelerde kâr realizasyonu yapılmasını çok beklemiyorum.

#8
Foto - Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

Dolar endeksinin ve petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyorsanız mevcut seviyelerden kâr realizasyonu yapıp 4.000 dolar seviyelerini beklemek mümkün. Ancak bu oldukça riskli bir piyasada alınacak bir karar olacaktır. Gram altın tarafında 6.500-6.600 TL bandı önemli. Bu seviyeler, ons altında konuştuğumuz 4.150 dolar seviyesine karşılık geliyor. Petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyorsak gram altında 6.300 TL seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Böyle bir senaryoda mevcut seviyelerden kâr realizasyonu yapılabilir. Bununla birlikte piyasa oldukça riskli. Bu nedenle mümkün olduğunca yükselişlerde kademeli kâr realizasyonu yapmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Gram altında 7.200 TL bandına doğru bir hareket görürsek kademeli kâr realizasyonu yapmak daha sağlıklı olabilir.

#9
Foto - Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

FED faizleri sabit tutarsa etkinin büyük ölçüde nötr olacağını düşünüyorum. Altının bundan çok fazla olumsuz etkilenmesini beklemiyorum. Yatay seyir devam edebilir. Ancak FED'in faiz artırması piyasalar açısından sürpriz olur. Çünkü mevcut beklentiler faizlerin sabit tutulması yönünde. Faiz artırımı, dolar endeksinin güçlenmesi ve altının geri çekilmesi anlamına gelir. Böyle bir durumda gram altında 6.000-6.300 TL bandına doğru bir geri çekilme görebiliriz. Özetle, faiz artırımı altın için olumsuz olur. Faizlerin sabit tutulması ise nötr, hatta bir miktar pozitif değerlendirilebilir.

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