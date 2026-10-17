Tek şartı açıkladı: Gram altın 600 lira düşecek

Belirsizliğin oldukça yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bir tarafta jeopolitik riskler, diğer tarafta ABD-İran savaşı var. Bu gelişmeler petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine, dolayısıyla faizlerin de yüksek kalmasına yol açıyor. Böyle bir ortamda hem altın hem de gümüş tarafında yükseliş trendi görmek çok olası değil. Bu nedenle baskının bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Petrol fiyatlarında geri çekilme gördüğümüzde altına daha iyimser bakmaya başlayabiliriz.