Aykut Kocaman 'Bir yere yazın' diyerek Türkiye'nin konuştuğu iddia ortaya attı! Müthiş açıklama
Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman'dan olay bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe iddiası bir anda gündeme oturdu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı.
“ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL FENERBAHÇE'NİN DÖNEMİ OLACAK”
Fenerbahçe'nin önümüzdeki 20 yıla damga vuracağını söyleyen Aykut Kocaman, "Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl, şu anın tam tersi, Fenerbahçe'nin dönemi olacak." ifadelerini kullandı.
Kocaman sözlerini şöyle tamamladı: "Yaşı genç olanlar bir yere yazsın. İnşallah yaşarsak biz de göreceğiz çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi."
